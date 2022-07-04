Алиханов не увидел смысла в изменении статуса Калининградской области

В областном правительстве назвали идею Сергея Миронова неуместной. Миронов выступил за переименование региона в Балтийский край

Антон Алиханов (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, комментируя предложение лидера партии «Справедливая Россия — за правду» Сергея Миронова о переименовании региона в Балтийский край, а его столицы — во Владибалтийск, заявил о необходимости уточнить содержательную часть предложения, сообщает агентство «РИА Новости».

«Советую обратиться к Сергею Миронову за разъяснениями того, в чем содержательная часть этого предложения, кроме изменения названия. Если она есть, то мы готовы послушать», — сказал Алиханов. По его словам, правовой разницы между областью и краем не существует и «в чем основной смысл» идеи — не ясно.

Ранее в пресс-службе правительства Калининградской области заявили РБК, что предложение Миронова неуместно и «абсолютно» не ясно, зачем менять название города и региона. «Лучше наполнять текущие названия смыслами, сутью, чем пытаться гнаться за новыми названиями», — пояснили в пресс-службе.

4 июля — а это день, когда Калининград 76 лет назад, в 1946 году, получил свое нынешнее название, — Миронов написал в Telegram-канале, что в России «может появиться Балтийский край»: политик предложил дать Калининграду новое имя и заодно «повысить статус области».

Он напомнил, что после передачи территории Кенигсбергской области Восточной Пруссии Советскому союзу предлагалось несколько вариантов для переименования столицы региона: Балтийск (так теперь называется бывший город Пиллау в 40 км от Калининграда), Славгород и Королевец. Имя Михаила Калинина городу в итоге присвоили потому, что партийный деятель, занимавший формально высшую должность в СССР — председателя Президиума Верховного совета — скончался именно в год переименования Кенигсберга.

По мнению Миронова, предлагаемые им изменения позволят показать, что Калининградская область имеет для России «стратегическое значение», а столица региона будет носить название «в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями».

Политик подчеркнул, что решение по этому вопросу должны принимать жители области.