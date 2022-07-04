На «Иннопроме» робот на просьбу Мишустина ответил: «Слушаю и повинуюсь»
Премьер-министр Михаил Мишустин посетил выставку «Иннопром-2022», где ознакомился с экспозицией робототехники и попробовал одного из роботов в деле. Видео опубликовано в Telegram-канале правительства.
Глава правительства, осматривая экспозицию Минпромторга, подошел к роботу-манипулятору А12, которого разработала компания «Эйдос-Робототехника». Перед роботом лежало несколько строительных инструментов, которые он по просьбе человека мог подать.
Представитель компании показал премьеру, как действует робот. Мужчина в микрофон попросил машину дать рулетку, тот ему ответил: «Нет дела проще» — и через несколько секунд отдал нужный инструмент. Тогда Мишустин тоже решил попробовать использовать робота. Когда премьер обратился к нему, робот спросил его: «Чем помочь?»
«Дай молоток», — скомандовал Мишустин.
«Слушаю и повинуюсь», — ответил робот.
«Мы не договаривались, все честно», — прокомментировал премьер ответ А12.
Как отмечается в сообщении правительства, этот робот позволит увеличить производительность на промышленных предприятиях и заменить людей на опасных участках для снижения рисков травматизма. В презентации компании-разработчика отмечается, что А12 «умеет все, что человек делает одной рукой», и выполняет до 10 млн манипуляций в год. Его могут использовать в различных отраслях — от машиностроения до фармацевтики.