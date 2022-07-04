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Superjet со сработавшим датчиком неисправности сел в Шереметьево

Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Летевший из Магнитогорска в Москву Sukhoi Superjet 100 благополучно сел в Шереметьево, сообщила РБК глава дирекции по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.

«Посадка прошла благополучно в 13:41 мск», — сказала Захаренкова.

Ранее источники «РИА Новости» и «Интерфакса» сообщили, что у борта сработал датчик неисправности системы топливного расчета.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

По данным табло Шереметьево, рейс выполняла авиакомпания «Россия».

В мае Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут», летевший из Москвы в узбекский город Бухара, вернулся в аэропорт Внуково по технической причине. По данным источника ТАСС, у него сработал датчик неисправности шасси.

 

Теги
самолет Шереметьево Магнитогорск SSJ-100 Sukhoi Superjet 100 новости
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