Дорожную сеть в деловом центре «Коммунарка» достроят в 2023 году

Территория административно-делового центра «Коммунарка» (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Строительство сети дорог и автомобильных проездов в административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он назвал АДЦ «мегапроектом, по своим масштабам сопоставимым с Сити», требующим «хорошего транспортного обеспечения». Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует активного дорожного строительства, отметил Бочкарев.

Он сообщил, что за прошедшие годы в «Коммунарке» построено четыре дорожных участка. В их числе — путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Видное, протяженность которых составляет почти пять км. В этом и предстоящем году планируется завершить строительство еще 13,35 км дорог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе и внутриквартальные проезды, добавил заммэра. В перспективе, уточнил Бочкарев, улично-дорожная сеть, необходимая для обслуживания административно-делового центра «Коммунарка», будет расширяться.

В ближайшие два-три года в АДЦ «Коммунарка» планируется построить до 800 тыс. кв. м жилья и офисов, говорил ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он сообщил, что к настоящему времени разыграно несколько лотов по застройке территории.