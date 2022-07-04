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Дорожную сеть в деловом центре «Коммунарка» достроят в 2023 году

Территория административно-делового центра &laquo;Коммунарка&raquo;
Территория административно-делового центра «Коммунарка» (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Строительство сети дорог и автомобильных проездов в административно-деловом центре (АДЦ) «Коммунарка» в Новой Москве планируется завершить в 2023 году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он назвал АДЦ «мегапроектом, по своим масштабам сопоставимым с Сити», требующим «хорошего транспортного обеспечения». Большой объем деловых, коммерческих и жилых площадей требует активного дорожного строительства, отметил Бочкарев.

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Фото:stroi.mos.ru

Он сообщил, что за прошедшие годы в «Коммунарке» построено четыре дорожных участка. В их числе — путепроводы над магистралью Солнцево — Бутово — Видное, протяженность которых составляет почти пять км. В этом и предстоящем году планируется завершить строительство еще 13,35 км дорог, включая мост через реку Сосенка, путепроводы над Калужским шоссе и внутриквартальные проезды, добавил заммэра. В перспективе, уточнил Бочкарев, улично-дорожная сеть, необходимая для обслуживания административно-делового центра «Коммунарка», будет расширяться.

В ближайшие два-три года в АДЦ «Коммунарка» планируется построить до 800 тыс. кв. м жилья и офисов, говорил ранее глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. Он сообщил, что к настоящему времени разыграно несколько лотов по застройке территории.

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Фото:Андрей Любимов / РБК


Административно-деловой центр «Коммунарка» строится на территории 550 га в Новой Москве. Там планируется возвести 7,3 млн кв.м недвижимости — 1,2 млн «квадратов» жилья и 6,1 млн общественно-деловой застройки. Кроме того, на территориях административно-делового центра появятся объекты социальной и образовательной инфраструктуры.

Ранее Стройкомплекс Москвы сообщал, что электросети на территории АДЦ уже функционируют в полном объеме, завершено строительство магистральных сетей инженерного обеспечения. Бочкарев рассказал, что «ведется подготовка к пусконаладке головных объектов водоотведения», запуск которых запланирован на третий квартал текущего года.

Теги
Москва Новая Москва строительство дорог Андрей Бочкарев Коммунарка
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