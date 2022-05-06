На территории больницы в Коммунарке появится корпус лучевой терапии
В Новой Москве на территории многопрофильного клинического центра «Коммунарка» ведутся работы по строительству корпуса лучевой терапии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«На территории больницы в Коммунарке развернуты работы по строительству корпуса лучевой терапии. В настоящий момент на объекте ведутся земляные работы, разработка грунта и устройство ограждающих конструкций котлована, кроме того, начались монолитные работы по устройству фундаментной плиты здания», — рассказал вице-мэр.
Корпус лучевой терапии будет представлять собой здание переменной этажности общей площадью 10,5 тыс. кв. м и будет рассчитан на 50 коек, уточнил заммэра. «Строительство корпуса лучевой терапии — важный шаг в развитии онкологической службы. Современное оборудование, которым оснастят объект, позволит медикам подбирать и проводить наиболее эффективную терапию», — добавил Бочкарев.
В середине апреля глава столичного Стройкомплекса сообщал, что на территории больницы более чем наполовину завершено строительство детского корпуса. Это восьмиэтажное здание, в котором разместятся приемное отделение, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики. Кроме того, в здании будут отделение патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок на три операционных и дневной стационар.
Чуть ранее на территории больницы в Коммунарке сдали в эксплуатацию перинатальный центр на 130 коек. «С его открытием в Новой Москве появится первый акушерский стационар», — сказал тогда Бочкарев.