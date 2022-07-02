Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Николаевом

Истребитель был сбит системой ПВО, также она сбила около 20 беспилотников и перехватила четыре снаряда РСЗО *

Фото: Минобороны РФ

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников, сообщает Минобороны России

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Система ПВО также перехватила четыре реактивных снаряда залпового огня в ДНР и Херсонской области.

Минобороны также заявило о значительных потерях украинской армии в ходе боевых действий «на всех направлениях». По данным военного ведомства, в районе населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка ЛНР «три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», также в результате ударов в районе Артемовска (Бахмут Донецкой области) и в Харькове уничтожены около 150 украинских военных и примерно 25 единиц техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила почти более 360 единиц авиации, 1430 беспилотников, свыше 350 зенитных ракетных комплексов, около 3,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня, свыше 3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 4 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

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Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.