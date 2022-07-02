Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Николаевом

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 56,36 (+1,72) Инвестиции, 01 июл, 16:45
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 53,77 (+1,26) Инвестиции, 01 июл, 16:45
В ВОЗ сообщили об обсуждении новых дат инспекций по вакцине «Спутник V» Общество, 13:43
Рогозин допустил задержку пуска «Союза-5» из-за Казахстана Технологии и медиа, 13:40
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 13:22
Clearstream заблокировал счет Росбанка из-за санкций против Потанина Финансы, 13:18
Глава МИД Латвии ответил Захаровой о борще словами «терпи, моя красавица» Политика, 13:11
Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Николаевом Политика, 13:03
Олимпийская чемпионка Ласицкене получила американскую визу благодаря Nike Спорт, 13:01
В Херсонской области сообщили о предотвращении теракта в Херсоне Политика, 12:58
Минобороны России заявило о «значительных потерях» Украины Политика, 12:52
Регулятор ФРГ предупредил о шоке для потребителей при росте цен на газ Экономика, 12:37
Как борются с рассеянностью пешеходов за границей Партнерский проект, 12:33
Самолет Криштиану Роналду задержали в Испании Спорт, 12:30
Игроки «Колорадо» второй раз уронили Кубок Стэнли Спорт, 12:09
«Союзмультфильм» отсудил у латвийского канала права на пингвиненка Лоло Технологии и медиа, 12:02
Военная операция на Украине ,  
0 

Минобороны России сообщило о сбитом украинском МиГ-29 под Николаевом

Истребитель был сбит системой ПВО, также она сбила около 20 беспилотников и перехватила четыре снаряда РСЗО *
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские военные сбили украинский истребитель МиГ-29 и 19 беспилотников, сообщает Минобороны России

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбит в воздухе самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины в районе населенного пункта Явкино Николаевской области. Также сбиты 19 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Беспилотники были сбиты в Харьковской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Система ПВО также перехватила четыре реактивных снаряда залпового огня в ДНР и Херсонской области.

Минобороны также заявило о значительных потерях украинской армии в ходе боевых действий «на всех направлениях». По данным военного ведомства, в районе населенных пунктов Верхнекаменка и Золотаревка ЛНР «три батальона 10-й горно-штурмовой и 72-й механизированной бригад только за сутки боев потеряли более 50% личного состава», также в результате ударов в районе Артемовска (Бахмут Донецкой области) и в Харькове уничтожены около 150 украинских военных и примерно 25 единиц техники.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Военная операция на Украине. Главное
Политика
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила почти более 360 единиц авиации, 1430 беспилотников, свыше 350 зенитных ракетных комплексов, около 3,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, более 700 боевых машин реактивной системы залпового огня, свыше 3 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, а также почти 4 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Нежелательный дипфейк: можно ли от него защититься — мировая практика
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Pro
Фото: Jason Oxenham / Getty Images Метеозависимость: миф или реальность
Инструкции
Pro
Капитализм участия. Глобальная экономика, которая работает на прогресс, людей и планету
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Акции Coinbase рухнули вслед за криптой. Стоит ли их покупать на просадке
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock «Напишу президенту»: куда жаловаться, если нарушили ваши трудовые права
Инструкции

Украина после начала спецоперации объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипломатические отношения с Россией.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
Николаев МиГ-29 Минобороны Военная операция на Украине
Материалы по теме
Минобороны сообщило об уничтожении более 100 военных под Николаевом
Политика
Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и МиГ-29
Политика
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter