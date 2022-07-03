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Сотрудники пляжа в Сочи избили молодого человека

Сотрудники пляжа «Фрегат» в Адлерском районе Сочи избили 23-летнего молодого человека, сообщило региональное МВД на сайте. Полицейские задержали одного из участников конфликта.

Момент драки попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1». На кадрах видно, что несколько мужчин в форменной одежде пляжа руками и ногами бьют человека около шезлонгов.

Мать пострадавшего рассказала, что конфликт начался после того, как сестры молодого человека в возрасте 6 и 14 лет нарезали арбуз и начали раздавать отдыхающим, чтобы снять видео. «Работники пляжа решили, что они отбирают у них хлеб, и начали отправлять их на место в грубой форме, он заступился за них», — объяснила женщина.

Затем на молодого человека напали три сотрудника «Фрегата», отметила она. Однако пострадавший является чемпионом Минска по самбо и смог «раскидать» их, сказала она. Тогда на него накинулись примерно десять человек, в том числе спасатели с арматурой и палками.

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Оперштаб курорта сообщил, что пострадавший находится в приемном отделении больницы № 4, передал Telegram-канал «Любимый Сочи». Пользователи пляжной территории выплатят ему компенсацию и могут лишиться договора на использование пляжа.

21 июня потасовка произошла в городе Красногорск Московской области. Пользователи соцсетей опубликовали видео, на котором неизвестные люди бегают друг за другом с арматурой в руках на территории одного из жилых комплексов Красногорска. Полиция начала проверку.

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