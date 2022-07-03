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В перестрелке в Афинах ранили двоих полицейских

В Афинах в результате перестрелки полицейских и преступников были ранены двое стражей порядка, один из нападавших убит, сообщил министр защиты граждан Греции Такис Теодорикакос в Twitter.

«В Патисии (район в центральной части Афин. — РБК) двое полицейских столкнулись с бандитами, с которыми произошла перестрелка, один из преступников мертв. Они самоотверженно спасли граждан, оба были ранены, к счастью легко», — рассказал он.

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Фото:Kevin Light / Reuters

Портал pronews.gr уточняет, что инцидент начался ссорой между двумя водителями из-за столкновения их автомобилей на пересечении улиц Георгиу Назу и Куртиду. Один человек вышел из машины и выстрелил в водителя другой, последний умер от полученных травм в больнице. Пассажир его машины выбежал на дорогу, но был сбит проезжавшим мимо автомобилем.

Стрелявший позже бросил свою машину и угнал другую, а затем ограбил заправку в районе Агия Анаргири, полицейские начали погоню, во время которой и произошла перестрелка. Портал сообщает, что один полицейский получил ранение в ногу, а второй — в грудь.

Теги
Греция Афины перестрелка ранение полицейских
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