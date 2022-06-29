В канадском банке в результате перестрелки пострадали шесть полицейских

Шесть сотрудников полиции были ранены во время перестрелки в банке в канадском городе Саанич (провинция Британская Колумбия). Об этом со ссылкой на местные власти сообщил телеканал CTV.

По данным полиции, двое вооруженных мужчин вошли в банк приблизительно в 11:00 по местному времени (21:00 мск) и открыли огонь по полицейским. В результате ответного огня оба нападавших погибли на месте. По предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей банка не пострадал.

Как сообщает телеканал, CBC, полиция рассматривает причтаность к нападению еще одного человека, его поиски продолжаются. Однако вскоре эта версия не подтвердилась, поиски прекратились.

Кроме того, после проиcшествия был эвакуирован дом и предприятие, которые располагались рядом с банком, из-за наличия потенциального взрывного устройства в автомобиле, связанном с подозреваемыми, рассказали в полиции.

В ночь на 25 июня произошла стрельба в центре норвежского Осло. По данным NRK, речь идет о популярном гей-клубе London Pub. По словам репортера Олава Рённеберга, к заведению пришел мужчина с сумкой, достал оружие и открыл огонь. Два человека погибли, по меньшей мере 19 получили ранения. Стрелок был задержан.

Власти назвали стрельбу в ночном клубе Осло терактом.