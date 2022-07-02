В Польше ветер сорвал шпиль костела XV века
Во время непогоды сильный ветер сорвал шпиль костела Святого Яцека XV века в польском городе Слупск, который находится на севере страны, в Поморском воеводстве, сообщает телеканал TVN24.
Как сообщил священник Збигнев Кравчик, настоятель другого древнего костела в Слупске, Мариацкого, инцидент произошел во время мессы, но никто не пострадал.
«Пронеслась страшная буря. Был разрушен шпиль с крестом, который упал на недавно сделанную крышу, разрушив ее часть», — рассказал Кравчик. Он добавил, что повреждения также получила крыша приходского дома, где проживают украинские беженцы.
Он добавил, что основная часть церкви во время непогоды не пострадала.
По словам вице-президента Слупска Марека Голиньски, ранее считалось, что шпиль полностью сделан из меди, однако оказалось, что внутри он был деревянным и сильно прогнившим, предположительно, по этой причине он и не выдержал порывов ветра.