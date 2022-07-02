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В Польше ветер сорвал шпиль костела XV века

Фото:KW_PSP_GDANSK / Twitter
Фото: KW_PSP_GDANSK / Twitter

Во время непогоды сильный ветер сорвал шпиль костела Святого Яцека XV века в польском городе Слупск, который находится на севере страны, в Поморском воеводстве, сообщает телеканал TVN24.

Как сообщил священник Збигнев Кравчик, настоятель другого древнего костела в Слупске, Мариацкого, инцидент произошел во время мессы, но никто не пострадал.

«Пронеслась страшная буря. Был разрушен шпиль с крестом, который упал на недавно сделанную крышу, разрушив ее часть», — рассказал Кравчик. Он добавил, что повреждения также получила крыша приходского дома, где проживают украинские беженцы.

Он добавил, что основная часть церкви во время непогоды не пострадала.

По словам вице-президента Слупска Марека Голиньски, ранее считалось, что шпиль полностью сделан из меди, однако оказалось, что внутри он был деревянным и сильно прогнившим, предположительно, по этой причине он и не выдержал порывов ветра.

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Польское агентство печати отмечает, что в пятницу шторм наблюдался во многих районах Польши, в основном на севере страны. Пожарные получили более 3,5 тыс. обращений по устранению последствий непогоды, в том числе из-за пожаров, возникших в результате ударов молний. В одном из районов на автомобиль, где находились трое взрослых и пятеро детей, упало дерево, спасатели и медики оказали им помощь. Всего в результате шторма пострадали семь человек.

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