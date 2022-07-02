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В Хакасии нашли пропавший частный вертолет

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пропавший в Хакасии частный легкий вертолет Robinson найден, он частично находится в реке, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Хакасии.

«По нашей информации, вертолет наполовину находится в реке Большой Абакан. С командиром воздушного судна все в порядке, он не пострадал. Он находился на борту один», — рассказали в ведомстве.

Сначала с вертолетом пропала связь, а позднее, около 9:00 по московскому времени, он подал сигнал бедствия в Таштыпском районе, который находится на юге республики, на границе с Красноярским краем, Кемеровской областью, республиками Алтай и Тува.

Telegram-канал 112 сообщает, что вертолет принадлежит Борихинскому пивзаводу, расположенному в Алтайском крае, борт следовал по маршруту из алтайского села Артыбаш в Абакан.

В Якутии разбился вертолет Ми-8
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Фото:Владимир Баранов / РИА Новости

В декабре прошлого года в Кемеровской области, в районе Каракольских озер, разбился вертолет Robinson R-66, пилот, который был единственным человеком на борту, погиб. Вертолет летел из Новокузнецка, он должен был забрать туристов. После крушения вертолета Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека).

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