Президент Чили Борич предложил Зеленскому помощь в гуманитарной сфере
Президент Украины Владимир Зеленский может рассчитывать на помощь Чили. Об этом заявил президент латиноамериканской страны Габриэль Борич в Twitter.
«Я также заявил, что он может рассчитывать на помощь Чили в гуманитарных вопросах», — написал Борич.
По словам президента, чилийское правительство также готово осудить действия России на Украине в международных организациях.
Борич был избран президентом Чили по итогам второго тура выборов, который прошел 19 декабря прошлого года.
Президент Чили один из немногих стран Латинской Америки, которые открыто поддержали Украину. Куба, Венесуэла и Никарагуа ранее неоднократно высказывались в поддержку спецоперации России на Украине, а также не присоединялись к антироссийским санкциям.
Российская военная операция на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что ее цели — «демилитаризация и денацификация» соседней страны, а также защита жителей Донбасса от политики «геноцида», которую, по мнению президента, вели украинские власти. 29 июня Путин предложил не говорить о сроках завершения спецоперации.
Украина в ответ разорвала с Россией дипломатические отношения и объявила всеобщую мобилизацию. Страны Запада заявили о своей поддержке Киеву и ввели против Москвы несколько пакетов санкций. Они затронули почти все сферы российской экономики, включая финансовые и промышленные организации, импорт и экспорт ресурсов, ограничения на въезд и полеты, санкции против бизнесменов и чиновников.