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Власти Нью-Йорка ужесточили ограничения на ношение огнестрельного оружия

Законодательное собрание Нью-Йорка приняло закон, ограничивающий ношение огнестрельного оружия в большинстве общественных местах. Об этом сообщает The New York Times.

По новому закону, запрещено иметь при себе оружие в метро, парках, больницах, на стадионах, детских площадках, школах. Помимо этого, огнестрельное оружие нельзя будет хранить в помещениях, хозяева которых не дали на это разрешение.

Конгресс США одобрил ужесточение контроля над огнестрельным оружием
Общество
Фото:Mary Calvert / Reuters

Защитники оружия заявили, что закон нарушает права, подтвержденные Верховным судом, пишет газета.

25 июня палата представителей США одобрила двухпартийный законопроект, который подразумевает самые серьезные федеральные ограничения на ношение оружия за последние десятилетия. 

Законопроект предусматривает усиление проверок биографических данных покупателей оружия в возрасте до 21 года, выделение значительных средств на психиатрическую помощь и повышение безопасности школ, а также закрывает так называемую «лазейку для бойфренда». Теперь осужденные за домашнее насилие лица не смогут приобретать огнестрельное оружие в течение пяти лет, даже если не находились с жертвой в браке и не были сожителями. Кроме того, документ предусматривает большее выделение средств для обеспечения законов о «красных флагах», которые позволяют временно изымать оружие у лиц, считающихся опасными.

Теги
оборот оружия США Нью-Йорк огнестрельное оружие
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