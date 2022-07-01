Экс-главу Щелковского района Подмосковья приговорили к 9 годам колонии

Алексей Валов (Фото: Алексей Потицкий / ТАСС)

Щелковский городской суд приговорил экс-главу Щелковского района Подмосковья Алексея Валова к девяти годам колонии и штрафу за взятки на общую сумму 11 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области в Telegram-канале.

«Суд приговорил Валова к девяти годам лишения свободы со штрафом в размере 20 млн руб. и лишением права занимать определенные должности сроком на три года», — сообщили в ведомстве.

Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.

Валова задержали в начале декабря 2019 года. По версии следствия, с января 2017-го по апрель 2018 года он получал за оказание общего покровительства и попустительство по службе взятки в виде денег и автомобиля Mercedes.

Валов возглавлял Щелковский район с июня 2017 года. Он покинул свою должность в марте 2019-го.