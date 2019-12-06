Экс-главу Щелковского района Подмосковья задержали по делу о взятке

Бывшего главу Щелковского муниципального района Подмосковья задержали по делу о взятке, говорится в сообщении областного главка СК.

По данным ведомства, в 2017 году глава подмосковного района получил взятку от своей подчиненной: она передала ему автомобиль Mercedes-Benz стоимостью свыше 6 млн руб., оплатив половину суммы и страховку за 241 тыс. руб. за покровительство и «попустительство по службе». Экс-главе предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Следователи и оперативники ФСБ провели обыски по нескольким адресам проживания обвиняемого. Сейчас его также проверяют на причастность к другим подобным преступлениям. Суд по делу состоится 6 декабря, сообщили в ведомстве.

В сообщении СК не названо имя фигуранта дела. С июня 2017 года Щелковским районом руководил Алексей Валов. На этом посту он сменил Надежду Суворовцеву, подавшую в отставку 21 апреля того же года. Сам Валов ушел с должности в конце марта 2019 года.