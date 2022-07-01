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«Газпром» сообщил о снижении экспорта в страны дальнего зарубежья на 31%

«Газпром» GAZP ₽195,53 -5,54% Купить
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

За прошедшие полгода «Газпром» поставил 68,9 млрд куб. м газа в страны дальнего зарубежья, что на 31% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из сообщения компании.

За шесть месяцев экспорт российского трубопроводного газа в Китай вырос на 63,4%. В компании указали, что увеличились поставки по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и китайской CNPC. Поставки на внутренний рынок остались на уровне прошлого года, отметили в «Газпроме». Компания подчеркнула, что поставляет топливо согласно подтвержденным заявкам.

По предварительной оценке, мировое потребление газа за прошедшие шесть месяцев снизилось на 24 млрд куб. м относительно первого полугодия 2021 года. В «Газпроме» считают, что главной причиной стало снижение спроса на газ в Евросоюзе — по данным компании, в 27 странах ЕС за полгода потребление уменьшилось на 27 млрд куб. м по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Также у «Газпрома» снизились показатели добычи: за прошедшие шесть месяцев текущего года компания добыла 238,4 млрд куб. м газа, что на 8,6% (на 22,4 млрд куб. м) меньше по сравнению с первым полугодием прошлого года.

«Сила Сибири» временно остановит прокачку газа из-за ремонта
Бизнес
Фото:Николай Гынгазов / Global Look Press

«Газпром», ссылаясь на данные Gas Infrastructure Europe (GIE), сообщает, что на 29 июня запасы газа в европейских подземных хранилищах восполнены на 31,9 млрд куб. м. «Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 40,5 млрд куб. м газа», — говорится в отчете.

После начала российской военной операции на Украине зарубежные страны ввели против России несколько пакетов санкций, которые затронули в том числе банковский и энергетический сектора экономики. Также они решили отказаться от поставок газа по достроенному трубопроводу «Северный поток-2», который идет из России в Германию, и решили диверсифицировать поставки за счет покупки сжиженного природного газа.

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Россия в ответ ввела новую схему оплаты для недружественных государств, к которым власти относят страны ЕС, США и ряд других, с начала апреля. Компании из этих стран должны открыть два счета в Газпромбанке: в валюте и рублях. Банк после получения евро или долларов должен конвертировать их в рубли на Московской бирже и затем зачислить их на второй счет. Отказавшимся платить за газ по такой схеме «Газпром» остановил поставки.

Кроме того, в середине июня «Газпром» предупредил о снижении поставок газа по «Северному потоку» из-за задержки с ремонтом газоперекачивающих агрегатов компанией Siemens. Их производят в Канаде, а возврат после ремонта в Монреале осложнен канадскими санкциями против России. В начале июля оператор проекта Nord Stream AG сообщил, что временно остановит прокачку газа по обеим ниткам газопровода «Северный поток» для плановой профилактики с 11 по 21 июля.

Теги
Компании
Газпром экспорт газа дальнее зарубежье
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