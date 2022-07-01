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Пандемия коронавируса ,  
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В России выявили 3 155 новых случаев COVID-19

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

За последние сутки оперативный штаб выявил 3 155 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщило ведомство в Telegram. Больше всего заболевших специалисты обнаружили в Москве (340 человека), Санкт-Петербурге (252) и Московской области (201).

Число госпитализаций достигло 1 148 человек, что на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня. Умерли, по подсчетам оперштаба, 53 человека. Из больниц выписали 3 388 человек, что на 4,1% больше, чем накануне.

В России сняли все коронавирусные ограничения
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

С начала пандемии число заболевших коронавирусом превысило 18,43 млн, умерли более 381 тыс. россиян (по методологии оперштаба, который учитывает только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти), выздоровели — 17, 86 млн.

1 июля Роспотребнадзор сообщил, что показатели по заболеваемости COVID-19 устойчиво снижались последние четыре месяца. Сейчас россияне переносят болезнь в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно. Поэтому ведомство решило снять все ограничения, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и т.д.

Как меняется число госпитализаций с коронавирусом в России
Число госпитализированных и выявленных заболевших за сутки.
Оперативный штаб стал давать открытую регулярную статистику госпитализаций с 20 января 2022 года
Источник: федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

Теги
COVID-19 коронавирус Россия

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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