В России выявили 3 155 новых случаев COVID-19

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За последние сутки оперативный штаб выявил 3 155 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщило ведомство в Telegram. Больше всего заболевших специалисты обнаружили в Москве (340 человека), Санкт-Петербурге (252) и Московской области (201).

Число госпитализаций достигло 1 148 человек, что на 3,9% меньше по сравнению с 30 июня. Умерли, по подсчетам оперштаба, 53 человека. Из больниц выписали 3 388 человек, что на 4,1% больше, чем накануне.

С начала пандемии число заболевших коронавирусом превысило 18,43 млн, умерли более 381 тыс. россиян (по методологии оперштаба, который учитывает только случаи, когда COVID стал основной причиной смерти), выздоровели — 17, 86 млн.

1 июля Роспотребнадзор сообщил, что показатели по заболеваемости COVID-19 устойчиво снижались последние четыре месяца. Сейчас россияне переносят болезнь в легкой форме в виде ОРЗ или бессимптомно. Поэтому ведомство решило снять все ограничения, в том числе масочный режим, запрет на работу общепита в ночное время и т.д.