Мосметро победило в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен стал победителем конкурса «Лучшие юридические департаменты России» в номинации «Лучший юридический проект». Мосметро было представлено в конкурсе с проектом передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций, рассказали в пресс-службе столичной подземки.

«Юридическая служба Мосметро помогла реализовать проект быстро, без правовых рисков и максимально комфортно для пассажиров. Работу оценивало жюри, в которое входили ведущие юристы России», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Трамвайную сеть Москвы, а также автостанции и автовокзалы столицы передали в Московский метрополитен в 2021 году, напомнили в пресс-службе. В состав передаваемого имущества и инфраструктуры вошел весь подвижной состав столичного трамвая, трамвайные пути, остановочные пункты, 4 международных автовокзала и 2 автостанции. В мосметро перешли более 6 тыс. сотрудников автовокзалов и трамвайного управления, включая водителей трамваев. Было переоформлено около 1 тыс. ранее заключенных договоров.

«Бесшовный переход инфраструктуры в Московский метрополитен прошел с минимальными изменениями для пассажиров и уже позволил качественно повысить уровень сервиса. Например, капитальный ремонт трамвайных путей вместо полного закрытия теперь почти всегда проходит только по выходным, когда пассажиров меньше. А столичные автовокзалы стали удобным и комфортным местом для ожидания междугороднего автобуса с высоким качеством обслуживания», — сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.

Конкурс «Лучшие юридические департаменты России» ежегодно проводит правовой журнал Legal Insight. Второе и третье места в номинации «Лучший юридический проект» достались «Сибуру» и «СберТройке» соответственно. Всего в конкурсе представлено 12 номинаций, среди которых «Инновации в юридической команде», «Лучшая команда», «Эффективное взаимодействие с органами государственной власти» и др. В числе других участников конкурса этого года — «Росэнергоатом», АЛРОСА, «РусГидро», МТС и другие компании из различных отраслей экономики.