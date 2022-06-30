Мосметро победило в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июля
EUR ЦБ: 54,64 (+0,78) Инвестиции, 15:56
Курс доллара на 1 июля
USD ЦБ: 52,51 (+1,35) Инвестиции, 15:56
В Кремле заявили, что ждут решения ЕК о транзите товаров в Калининград Политика, 19:13
Обмен, возврат и форс-мажор: что умеют сервисы для командировок РБК и Smartway, 19:09
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:58
Микросон и усталость: искусственный интеллект не даст заснуть водителю Партнерский проект, 18:56
Владимир Мау на заседании суда по своему делу. Видео Политика, 18:51
Авербух рассказал о подготовке нового номера Щербаковой Спорт, 18:44
Песков допустил, что Путин может не поехать на саммит G20 лично Политика, 18:41
Что ждет венчурный рынок России в 2022 году — 5 ключевых трендов Экономика инноваций, 18:39
Компания «Полипласт» выступила партнером турнира по хоккею 3х3 Пресс-релиз, 18:34
Какой может быть математика наказаний для водителей Партнерский проект, 18:32
Кто устанавливает тарифы, если в квартире нет счетчиков воды и тепла Недвижимость, 18:31
Президент ФРГ Штайнмайер обсудил с Зеленским возможный визит в Киев Политика, 18:29
Венчурный рынок Москвы: новые возможности для стартапов и инвесторов Пресс-Центр, 18:27
Ректора РАНХиГС задержали после показаний экс-замминистра просвещения Политика, 18:24

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Город ,  
0 

Мосметро победило в конкурсе «Лучшие юридические департаменты России»

Фото: пресс-служба Московского метрополитена
Фото: пресс-служба Московского метрополитена

Московский метрополитен стал победителем конкурса «Лучшие юридические департаменты России» в номинации «Лучший юридический проект». Мосметро было представлено в конкурсе с проектом передачи инфраструктуры трамвайной сети, автовокзалов и автостанций, рассказали в пресс-службе столичной подземки.

«Юридическая служба Мосметро помогла реализовать проект быстро, без правовых рисков и максимально комфортно для пассажиров. Работу оценивало жюри, в которое входили ведущие юристы России», — говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

Москва вошла в тройку рейтинга самых благополучных регионов России
Общество
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Трамвайную сеть Москвы, а также автостанции и автовокзалы столицы передали в Московский метрополитен в 2021 году, напомнили в пресс-службе. В состав передаваемого имущества и инфраструктуры вошел весь подвижной состав столичного трамвая, трамвайные пути, остановочные пункты, 4 международных автовокзала и 2 автостанции. В мосметро перешли более 6 тыс. сотрудников автовокзалов и трамвайного управления, включая водителей трамваев. Было переоформлено около 1 тыс. ранее заключенных договоров.

«Бесшовный переход инфраструктуры в Московский метрополитен прошел с минимальными изменениями для пассажиров и уже позволил качественно повысить уровень сервиса. Например, капитальный ремонт трамвайных путей вместо полного закрытия теперь почти всегда проходит только по выходным, когда пассажиров меньше. А столичные автовокзалы стали удобным и комфортным местом для ожидания междугороднего автобуса с высоким качеством обслуживания», — сказано в сообщении пресс-службы метрополитена.

Ефимов оценил результаты Москвы в рейтинге инвестпривлекательности
Экономика
Владимир Ефимов

Конкурс «Лучшие юридические департаменты России» ежегодно проводит правовой журнал Legal Insight. Второе и третье места в номинации «Лучший юридический проект» достались «Сибуру» и «СберТройке» соответственно. Всего в конкурсе представлено 12 номинаций, среди которых «Инновации в юридической команде», «Лучшая команда», «Эффективное взаимодействие с органами государственной власти» и др. В числе других участников конкурса этого года — «Росэнергоатом», АЛРОСА, «РусГидро», МТС и другие компании из различных отраслей экономики.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: David Ryder / Getty Images Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса
Статьи
Pro
Налоговые споры: на что обратить внимание прямо сейчас
Кейсы
Pro
Фото: Denis Doyle / Getty Images Новые киберриски: как оценить и во что вкладываться в первую очередь
Статьи
Pro
Эффект теломер. Революционный подход к более молодой, здоровой и долгой жизни
Саммари
Pro
Фото: Shutterstock Российское ПО уступает западным аналогам. Почему это не всегда важно
Инструкции
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Почему россияне отказываются от покупки квартир и что будет со спросом
Прогнозы
Pro
Фото: Shutterstock Как новому руководителю стать своим: четыре правила и десять табу
Инструкции
Теги
Метро конкурсы Москва транспорт

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter