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Новая экономика ,  
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Фонд развития территорий назвал долю сделок с беспроцентной рассрочкой

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС
Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Более половины покупателей, приобретавших нежилые помещения в строящихся и сданных объектах Фонда развития территорий (ФРТ) в мае и июне, воспользовались беспроцентной рассрочкой платежей. Об этом сообщил главный управляющий директор Фонда Константин Тимофеев.

«Мы видим, что люди активнее стали пользоваться возможностью рассрочки платежей: если в начале мая количество сделок с ее использованием составляло 37%, то в конце мая — начале июня их доля составила порядка 80%», — сказал он.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Фонд развития территорий в мае 2022 года объявил о доступности беспроцентной рассрочки платежей для покупателей свободных машино-мест и кладовых в жилых комплексах, которые достраиваются за компанией-банкротом Urban Group. Основным условием предоставления беспроцентной рассрочки является сумма первоначального взноса — не менее 30%. В дальнейшем платежи осуществляются равными долями ежемесячно или ежеквартально, пояснили в Фонде.

«Беспроцентная рассрочка может помочь гражданам спланировать свои расходы, мы предоставляем ее покупателям напрямую от Фонда», — уточнил Тимофеев.

По его словам, на текущий момент свободные машино-места доступны покупателям в жилом комплексе «Митино О2» (минимальная стоимость одного парковочного места — от 877 тыс. руб.). Кладовые минимальной площадью от 3 кв. м и минимальной стоимостью в зависимости от жилого комплекса — от 201 тыс. руб. до 294 тыс. руб. доступны в жилых комплексах «Видный город», «Лайково» и «Лесобережный, «Опалиха О3» и «Митино О2».

Фонд развития территорий создан в конце 2021 года путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ.

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Компания Urban Group была признана банкротом летом 2018 года. Девелопер оставил обязательства перед дольщиками на 80 млрд руб. Достраивать объекты за обанкротившимся застройщиком решили за счет Фонда защиты прав дольщиков, подмосковного бюджета и федеральных средств. В частности, Фонд достраивает 63 дома в шести жилых комплексах Подмосковья: «Видный Город», «Лесобережный», «Лайково», «Солнечная система», «Митино О2», «Опалиха О3».

Весной этого года ФРТ возобновил продажу недвижимости в бывших объектах Urban Group в Московской области. Речь идет об объектах недвижимости в строящихся и уже введенных домах шести микрорайонов в Химках, Красногорске, Одинцове и Видном. Со ссылкой на данные анализа покупательского спроса ФРТ сообщает, что 77% квартир в подмосковных жилых комплексах, которые Фонд достраивает за Urban Group, приобретены с использованием льготной ипотеки. Почти половина покупателей (47,7%) — жители Москвы, 28% — Московской области, остальные — других регионов России.

Теги
Недвижимость рассрочка жилье

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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