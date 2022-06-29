Минобороны сообщило о планах ВСУ «стереть Авдеевку с лица земли»
Украинские силы при подходе российских военных и формирований Донецкой народной республики к городу Авдеевка намерены «стереть его с лица земли», сообщило Минобороны.
Такой вывод в ведомстве сделали, исходя из «перехваченных радиопереговоров националистов и иностранных наемников». В Минобороны считают, что таким образом боевики «копируют тактику «выжженной земли», применявшуюся нацистами в годы Великой Отечественной войны».
«Цель подобных действий украинских националистов состоит в том, чтобы по уже отработанному сценарию обвинить Вооруженные силы России в якобы неизбирательных ударах по объектам гражданской инфраструктуры с широким медийным освещением в украинских и западных СМИ», — заявили в ведомстве.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Авдеевка расположена в 9 км от северной окраины Донецка. Как заявил 24 мая заместитель главы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, Авдеевка находится под контролем украинских военных, а формирования ДНР зайдут туда, только когда город будет блокирован. «Нет, в Авдеевку мы не заходили и не планируем заходить в данный населенный пункт. После того как он будет полностью блокирован, после этого будем разбираться с Авдеевкой», — сказал он.
На территории города расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из крупнейших химических производств в Европе. По словам Басурина, с этой территории украинские военные обстреливают Ясиноватую и Донецк.
1 июня Народная милиция ДНР заявила, что взяла под контроль участок трассы Донецк — Авдеевка — Константиновка, отрезав авдеевский гарнизон Вооруженных сил Украины от одного из путей снабжения.