ДНР объявила, что гарнизон ВСУ в Авдеевке потерял один из путей снабжения

Фото: Игорь Маслов / РИА Новости

Силы Донецкой народной республики взяли под контроль участок трассы Донецк — Авдеевка — Константиновка, отрезав авдеевский гарнизон Вооруженных сил Украины от одного из путей снабжения. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили в пресс-службе народной милиции ДНР.

«Силы народной милиции ДНР взяли под контроль участок трассы, окончательно отрезав Авдеевский гарнизон от одного из двух имевшихся путей снабжения», — говорится в сообщении.

Речь идет о трассе Донецк — Авдеевка — Константиновка, которую, как утверждают в ДНР, украинская армия использовала для снабжения и ротации.

На Украине с 24 февраля продолжается специальная военная операция, о начале которой объявил президент России Владимир Путин. По его словам, цель операции — помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

В настоящий момент основные боевые действия ведутся на востоке Украины. 28 мая Минобороны России сообщило о взятии города Лиман в Донецкой области.

Украина объявила мобилизацию, ввела военное положение и разорвала дипотношения с Россией.