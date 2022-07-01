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Бизнес ,  
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В России вступил в силу закон с поблажками для первого бизнеса

Впервые зарегистрировавшие ИП и малый бизнес смогут не платить страховые взносы и предоставлять меньше отчетности в рамках экспериментального налогового режима. Программа действует до 2027 года в четырех регионах страны
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

С 1 июля вступает в силу закон, согласно которому впервые зарегистрированные индивидуальные предприниматели и малый бизнес в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане могут использовать экспериментальный налоговый режим — автоматизированную упрощенную систему налогообложения (АУСН). Это позволит им предоставлять меньше отчетности и не платить страховые взносы.

Новый налоговый режим доступен компаниям и ИП с доходом не более 60 млн руб. и остаточной стоимостью основных средств не более 150 млн руб. В этих организациях средняя численность работников в месяц не должна превышать пять человек, при этом, считаются и работающие по трудовому договору внешние совместители, и физлица, с которыми заключены гражданско-правовые договоры. Кроме того, все работники должны быть налоговыми резидентами России и получать зарплату только безналично.

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Также для использования АУСН необходимо открыть расчетный счет в специальном реестре, который должна утвердить Федеральная налоговая служба. У компаний не должно быть филиалов. Эксперимент продлится до конца 2027 года.

Вступление в силу этого закона с июня анонсировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

ФНС рассматривает возможность внедрения такого налогового режима с июня прошлого года. Тогда предполагалось, что освобождение от уплаты страховых взносов будет возможно за счет увеличения ставки налога на деятельность.

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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