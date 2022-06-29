На Fashion Tech Run испытали российские решения в сфере моды и технологий
25 июня на ВДНХ в рамках Московской недели моды состоялся забег Fashion Tech Run. В нем приняли участие те, кто наравне интересуется как спортом, так и последними трендами в модной спортивной одежде, а также технологическими новинками для спорта и тренировок. Мероприятие состоялось в уникальном формате, совместившем спортивное событие и полноценную экспериментальную площадку с тестированием во время забега новых разработок и вещей от модных российских техно-брендов.
Участниками стали дизайнеры одежды, известные блогеры, модельеры и олимпийские чемпионы, среди них — синхронистка Мария Голядкина, художественная гимнастка Анастасия Максимова, гимнастка Мария Пасека и гребец на байдарках-двойках Юрий Постригай.
«Я участвую в забегах не в первый раз, но сегодня было по настоящему интересно, мне очень понравился большой акцент на тестировании новых спортивных технологий. Удалось их изучить и кажется, что многие из них здорово облегчат работу тренерского состава в профессиональном спорте. Вообще, я впервые встречаю, чтобы в одном мероприятии так органично уместились темы моды, технологий, и, самое главное, спорт», — поделилась эмоциями олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина.
Среди модных техно-брендов, выступивших партнерами забега и представивших свои изделия для тестирования, были Zasport, Unaffected, Запорожец Heritage. Также своей продукцией поделился SportDots — производитель спортивной технологичной одежды, которая, как утверждает разработчик, повышает выносливость благодаря специальным инновационным вставкам, осуществляющим точечное воздействие на мышцы. Эти элементы помогают, в том числе, ускорить регенерацию после тренировки.
Бренд Rezzaswr представил спортивную одежда, сделанную из переработанного пластика, которую протестировали некоторые участники. В компании отмечают, что сырье они собирают из так называемых «мусорных плавающих островов» в мировом океане, которые признаны экологами одной из серьезнейших экологических угроз для нашей планеты.
«Это достаточно интересная практика проведение спортивных мероприятий: объединение на одной площадке современных технологий, спорта и моды. Поэтому нам, как партнёру забега, особенно приятно принимать участие в таком событии», — подчеркивает создательница бренда Rezzaswr Оксана Егорова.
Поддержку забега Fashion Tech Run оказывало Агентство инноваций Москвы, которое в том числе помогает технологическим компаниям проводить пилотные тестирования своих продуктов на столичных государственных и частных площадках. Поэтому стандартный забег было решено превратить в испытательную площадку для спортивных технологий: для участников — это дополнительный интерес к мероприятию, для разработчиков — возможность еще раз протестировать свои продукты, получить обратную связь и привлечь новых пользователей, пояснили в Агентстве.
Среди функциональных устройств больше всего интереса вызвал спортивный ЭКГ-холтер от компании «Персональная меддиагностика» для контроля состояния организма в режиме онлайн, особенностью которого является компактный размер, по сравнению с аналогами.
«Датчик прикрепляется к груди и снимает показания ЭКГ прямо во время бега. Это позволяет контролировать работу сердца и вовремя заметить возможные нарушения. Все данные с холдера в режиме реального времени передаются на сервер разработчика, который оперативно формирует отчет и передает его пользователю. Гаджет может работать в режиме 24/7 в течение длительного времени, что дает любому человеку возможность получить точные данные о работе сердца в разные периоды активности и оптимизировать нагрузки», — отметил руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.
Помимо этого, во время забега на ВДНХ участники тестировали мобильное приложение, контролирующее физические показания во время занятий — Evosport. Его предоставил Центр спортивной медицины «Апреспорт». За счет специального датчика, который крепится на груди программа способна не только отслеживать реакцию организма на тренировки, но и определить уровень безопасной нагрузки, оценить спортивную форму пользователя и выбрать момент для тренировки с максимальной нагрузкой.
«Возможность протестировать приложение Evosport в «полевых условиях» — это то, что очень важно для нас как для разработчиков. Агентство инноваций Москвы предложило выгодный для нас формат, в котором у нас была возможность получить обратную связь от спортсменов, а у участников провести время с пользой и узнать функциональное состояние своего организма», — отмечает Олег Черкалин, представитель Апреспорт.
На фоне ухода с российского рынка некоторых зарубежных брендов прошедший забег и тестирование российских разработок продемонстрировали свои возможности и в импортозамещении. Эксперты отмечают что, россияне перестали с опаской относиться к отечественным fashion-брендам, и теперь отечественный рынок в целом соответствует мировой тенденции роста интереса к локальным маркам.