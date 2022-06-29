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Общество ,  
0 

В Москве задержали забаррикадировавшегося в квартире мужчину

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Полицейские задержали мужчину, который забаррикадировался в квартире на Беловежской улице, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД. По информации главка, гражданин, «имея явную травму», угрожал прибывшей бригаде скорой помощи, вел себя агрессивно и неадекватно, а затем закрылся у себя дома и через дверь выкрикивал «различные требования».

Мужчина был задержан. В результате инцидента никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа, уточнили в управлении.

Telegram-канал Mash сообщал, что нарушитель — 35-летний Иван Гуреев — требовал взять его в Вооруженные силы России, чтобы поехать на Украину, и угрожал взорвать гранату. По данным канала, граната оказалась муляжом.

В апреле житель Читы взял в заложники трехлетнего сына и заперся с ним в квартире. Мужчину задержали.

Теги
Москва квартира угрозы Скорая помощь новости

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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