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Общество ,  
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NASA сообщила о новом кратере на Луне после столкновения с ракетой

Осколок предположительно ракеты, который NASA отслеживала в космосе с 2015 года, 4 марта врезался в Луну, сообщает телеканал CNN.

В результате на Луне появился новый двойной кратер, состоящий из двух частей: восточной части шириной 18 метров и западной части шириной 16 метров.

Астроном Билл Грей, который создал программное обеспечение для отслеживание объектов в космосе и предсказал столкновение, идентифицировал осколок как ракетную ступень SpaceX Falcon, которая запустила космическую климатическую обсерваторию США. Однако позднее ученый объяснил, что ошибся.

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Теперь астроном утверждает, что объект является третьей ступенью китайской ракеты «Чанчжэн-3С». Власти КНР это не подтверждают.

На Луне отсутствует защитная атмосфера, поэтому на ней много кратеров, которые образуются, когда такие объекты, как астероиды, регулярно врезаются в поверхность.

Столкновение с ракетой стало первым случаем непреднамеренного попадания куска космического мусора на лунную поверхность, о котором известно экспертам, отмечает CNN.

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В январе китайские ученые сообщили, что обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». 

«По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части появившейся в нем благодаря солнечному ветру», — рассказали ученые.

Теги
Луна Китай NASA

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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