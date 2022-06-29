NASA сообщила о новом кратере на Луне после столкновения с ракетой
Осколок предположительно ракеты, который NASA отслеживала в космосе с 2015 года, 4 марта врезался в Луну, сообщает телеканал CNN.
В результате на Луне появился новый двойной кратер, состоящий из двух частей: восточной части шириной 18 метров и западной части шириной 16 метров.
Астроном Билл Грей, который создал программное обеспечение для отслеживание объектов в космосе и предсказал столкновение, идентифицировал осколок как ракетную ступень SpaceX Falcon, которая запустила космическую климатическую обсерваторию США. Однако позднее ученый объяснил, что ошибся.
Теперь астроном утверждает, что объект является третьей ступенью китайской ракеты «Чанчжэн-3С». Власти КНР это не подтверждают.
На Луне отсутствует защитная атмосфера, поэтому на ней много кратеров, которые образуются, когда такие объекты, как астероиды, регулярно врезаются в поверхность.
Столкновение с ракетой стало первым случаем непреднамеренного попадания куска космического мусора на лунную поверхность, о котором известно экспертам, отмечает CNN.
В январе китайские ученые сообщили, что обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5».
«По нашим подсчетам, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части появившейся в нем благодаря солнечному ветру», — рассказали ученые.