Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 28 июн, 16:34
Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли во второй раз Общество, 03:23
Защита приговоренного к смерти британца обжаловала приговор Политика, 02:53
Путин изменил порядок регистрации места рождения ребенка Общество, 02:37
Ученые оценили опасность штамма конго-крымской геморрагической лихорадки Общество, 02:13
Бастрыкин сообщил об отправке кадетов помогать с ранеными военными Политика, 01:45
Fitch считает, что у ЕС уйдет более трех лет на восполнение поставок газа Экономика, 01:44
Зеленский заявил, что России не место в Совбезе ООН Политика, 00:50
В ЛНР сообщили о задержании под Лисичанском более 10 «наемников» Политика, 00:38
Дерипаска объяснил успех Кудрина опытом торговли цветами Политика, 00:11
Премьер Италии заявил о скорой развязке ситуации с украинским зерном Политика, 00:08
В июне отели Крыма оказались заполнены лишь наполовину Бизнес, 00:00
Столтенберг заявил, что «Путин получит больше НАТО» у границ России Политика, 28 июн, 23:45
Губернатор Старовойт сообщил о сбитом украинском беспилотнике Политика, 28 июн, 23:22
Валиева, Щербакова и Трусова посетили тренировку футбольного ЦСКА Спорт, 28 июн, 23:15

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли во второй раз

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли с 29 на 30 июня. Об этом РБК сообщила экс-супруга артиста Валерия Калачева.

«Прощание, запланированное на завтра, опять сестра и мама запретили произвести в России. Единственное и крайнее прощание будет перед отлетом в четверг на том же месте», — сказала она.

Калачева ранее рассказала, что прощание с Нарциссом пройдет в Москве, а похоронят его в Камеруне по желанию его родственников. Тогда в связи с урегулированием вопросов прощание с певцом отложили на 29 июня.

Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора
Общество
Пьер Нарцисс

О смерти певца стало известно 22 июня. 45-летний Нарцисс умер во время операции на почках — по словам Калачевой, он обратился к врачам с обострением бронхиальной астмы, которое, как оказалось, возникло из-за отложения солей. «Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», — сообщила Калачева, уточнив, что смерть певца наступила во время медикаментозного сна.

Нарцисс родился в Камеруне, в 1996 году приехал в Россию. Играл в команде КВН РУДН «Дети Лумумбы», работал диджеем в клубах. Первым появлением Нарцисса на экране стала эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где он сыграл сопровождающего абиссинского принца. Наибольшую известность он получил благодаря участию в шоу «Фабрика звезд 2» в 2003 году.

Теги
церемония прощания новости

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Умер певец Пьер Нарцисс
Общество
Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter