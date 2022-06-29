Церемонию прощания с Пьером Нарциссом перенесли во второй раз

Прощание с певцом Пьером Нарциссом перенесли с 29 на 30 июня. Об этом РБК сообщила экс-супруга артиста Валерия Калачева.

«Прощание, запланированное на завтра, опять сестра и мама запретили произвести в России. Единственное и крайнее прощание будет перед отлетом в четверг на том же месте», — сказала она.

Калачева ранее рассказала, что прощание с Нарциссом пройдет в Москве, а похоронят его в Камеруне по желанию его родственников. Тогда в связи с урегулированием вопросов прощание с певцом отложили на 29 июня.

О смерти певца стало известно 22 июня. 45-летний Нарцисс умер во время операции на почках — по словам Калачевой, он обратился к врачам с обострением бронхиальной астмы, которое, как оказалось, возникло из-за отложения солей. «Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», — сообщила Калачева, уточнив, что смерть певца наступила во время медикаментозного сна.



Нарцисс родился в Камеруне, в 1996 году приехал в Россию. Играл в команде КВН РУДН «Дети Лумумбы», работал диджеем в клубах. Первым появлением Нарцисса на экране стала эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где он сыграл сопровождающего абиссинского принца. Наибольшую известность он получил благодаря участию в шоу «Фабрика звезд 2» в 2003 году.