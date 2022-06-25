Прощание с Пьером Нарциссом перенесли из-за форс-мажора

Пьер Нарцисс (Фото: Анатолий Ломохов / Global Look Press)

В связи с урегулированием вопросов прощание с певцом Пьером Нарциссом пришлось отложить на 29 июня, сообщила ТАСС бывшая жена артиста Валерия Калачева.

«В связи с урегулированием внутренних вопросов между странами и семьями возник острый форс-мажор. Мы просим войти в положение всех неравнодушных, друзей, близких, поклонников и перенести прощание на среду в том же месте», — сказала она, уточнив, что мероприятие пройдет с 12 до 15 мск.

Ранее Калачева рассказала, что прощание с Нарциссом пройдет в Москве, а похоронят его в Камеруне по желанию его родственников. «Потому что мама хочет получить тело, сестра там, жуткие истерики, они хотят, они ждут его, у них склеп там. Прощание здесь, а туда отправим», — уточнила она.

РБК обратился за комментариями к Валерии Калачевой и к официальному представителю Пьера Нарцисса.

О смерти певца его бывшая жена сообщила 22 июня. 45-летний Нарцисс умер во время операции на почках — по словам Калачевой, он обратился к врачам с обострением бронхиальной астмы, которое, как оказалось, возникло из-за отложения солей. «Из платной клиники его сразу отправили на скорой в реанимацию», — сообщила Калачева, уточнив, что смерть певца наступила во время медикаментозного сна.

Нарцисс родился в Камеруне, в 1996 году приехал в Россию. Сначала учился в Российском университете дружбы народов, затем поступил в МГУ на факультет журналистики. Играл в команде КВН РУДН «Дети Лумумбы», работал диджеем в клубах.

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Первым появлением Нарцисса на экране стала эпизодическая роль в фильме Никиты Михалкова «Сибирский цирюльник», где он сыграл сопровождающего абиссинского принца. Наибольшую известность он получил благодаря участию в шоу «Фабрика звезд 2» в 2003 году, когда он исполнил хит «Шоколадный заяц» на музыку продюсера Максима Фадеева. В число финалистов Нарцисс не вошел.