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Военная операция на Украине ,  

Бастрыкин сообщил об отправке кадетов помогать с ранеными военными

С 1 июля кадетов СК будут отправлять в госпитали, помогать с ранеными в ходе спецоперации России на Украине. Об этом сообщил глава СК Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном форуме. При СК работает Кадетский корпус имени Александра Невского.

«Июль не по домам, а в госпиталя. Московский госпиталь, Питерский госпиталь. <...>. [Раненым] нужна помощь. Поэтому студенты, кадеты, мальчики и девочки с 1 июля — не под ружье, а в госпиталь», — сказал Бастрыкин.

Глава СК отметил, что в медицинских учреждениях много работы, иногда даже некому вынести носилки. «Вот так мы воcпитываем нашу молодежь в рамках специалитета», — добавил Бастрыкин.

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Россия начала военную спецоперацию на Украине в ночь на 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевского режима», а также «денацификацию» и демилитаризацию соседнего государства. После этого власти Украины разорвали с Москвой дипломатические отношения, объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

По данным Минобороны России на 25 марта, на Украине погиб 1351 российский военнослужащий, ранены были 3825 человек.

Теги
Военная операция на Украине Александр Бастрыкин СК

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