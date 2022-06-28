Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров

Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

При наборе кадров необходимо усилить требования к госслужащим, в том числе заместителям министров, так как сейчас не все из них имеют профильное образование, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

Она обратила внимание, что такие госслужащие не могут самостоятельно принимать решения и быстро реагировать на те или иные вызовы, не проявляют инициативу, а «ждут указания сверху».

Спикер Совфеда заявила, что в настоящее время нужна кадровая перезагрузка, а также «призыв на государственную службу антикризисных менеджеров», которые как раз могут быстро принимать решения и имеют практический управленческий опыт.

На той же встрече Мишустин сообщил, что правительство провело административную реформу всех федеральных органов исполнительной власти, в результате которой сократили порядка 30 тыс. госслужащих. «Типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена», — заявил он.

О старте реформы госаппарата для повышения его эффективности стало известно в конце 2020 года, однако о том, что численность госслужащих необходимо сокращать, власти говорили и раньше. За время реформирования были, в частности, уволены два замминистра финансов Андрей Круглов и Антон Дроздов.