Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 55,89 (-0,16) Инвестиции, 16:34
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 52,97 (-0,39) Инвестиции, 16:34
Коротко и дорого: как заработать на «красивых» автомобильных номерах Партнерский проект, 23:04
Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров Политика, 22:57
Лавров заявил, что России неинтересен Зеленский «где-то сбоку» на G20 Политика, 22:42
Шольц назвал необходимым продолжение переговоров с Путиным Политика, 22:36
Надалю понадобилось три с половиной часа для победы на старте Уимблдона Спорт, 22:18
Сумеете ли вы отличить финансовые мифы от реальности. Тест РБК и Яндекс Кью, 22:00
Консульские службы России в Болгарии приостановят работу Политика, 21:50
ЦБ разрешит клиентам банков ограничивать онлайн-операции Финансы, 21:43
Кучеров и семь хоккеистов «Тампы» играли с травмами в финале Кубка Стэнли Спорт, 21:33
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:30
Турция договорилась с Финляндией и Швецией по их членству в НАТО Политика, 21:26
Как живут российские поселенцы на Шпицбергене. Фоторепортаж Общество, 21:20 
Как решить многолетнюю проблему пробок в мегаполисе Партнерский проект, 21:14
Мужчина поджег себя в Кирове у здания правительства Общество, 21:11

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Матвиенко предложила усилить требования к заместителям министров

Валентина Матвиенко
Валентина Матвиенко (Фото: Олег Яковлев / РБК)

При наборе кадров необходимо усилить требования к госслужащим, в том числе заместителям министров, так как сейчас не все из них имеют профильное образование, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече премьер-министра Михаила Мишустина с членами Совета палаты Совета Федерации.

Она обратила внимание, что такие госслужащие не могут самостоятельно принимать решения и быстро реагировать на те или иные вызовы, не проявляют инициативу, а «ждут указания сверху».

Спикер Совфеда заявила, что в настоящее время нужна кадровая перезагрузка, а также «призыв на государственную службу антикризисных менеджеров», которые как раз могут быстро принимать решения и имеют практический управленческий опыт.

В правительстве решили оптимизировать 45 министерств и ведомств
Политика
Фото:Олег Яковлев / РБК

На той же встрече Мишустин сообщил, что правительство провело административную реформу всех федеральных органов исполнительной власти, в результате которой сократили порядка 30 тыс. госслужащих. «Типизация, аккуратность в количестве департаментов, количестве заместителей министра и прочее была наведена», — заявил он.

О старте реформы госаппарата для повышения его эффективности стало известно в конце 2020 года, однако о том, что численность госслужащих необходимо сокращать, власти говорили и раньше. За время реформирования были, в частности, уволены два замминистра финансов Андрей Круглов и Антон Дроздов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве
Инструкции
Pro
Как компании выигрывали суды с сотрудниками благодаря КЭДО: три кейса
Кейсы
Pro x The Economist
Фото: Shutterstock Рост не для всех: почему инфляция обошла Азию стороной
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Последняя серия. Чем войдет уходящий июнь в историю «Яндекса»
Статьи
Pro
Фото: Jack Taylor / Getty Images Польза сожалений и сила искреннего веселья: 5 свежих книг о саморазвитии
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как промышленность России переходит к «экономике сопротивления»
Исследования
Pro
Фото: Shutterstock Инфляция по всему миру выходит из-под контроля. К чему это приведет
Статьи
Теги
Персоны
Валентина Матвиенко заместитель министра госслужба образование

Валентина Матвиенко

политик, спикер Совета Федерации

7 апреля 1949 года

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
В России начали создавать ПИФы специально для госслужащих
Финансы
Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих
Общество
Путин отменил возрастные ограничения для назначаемых им госслужащих
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter