Путин выступил за участие в управлении Афганистаном всех этнических групп

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Для нормализации ситуации в Афганистане все этнические группы, представленные в стране, должны участвовать в управлении страной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном. Его слова приводит Кремль.

«Пытаемся выстраивать отношения с теми политическими силами, которые контролируют ситуацию, но исходим из того, что все этнические группы, представленные в Афганистане, как это и звучало раньше, должны принимать полноценное участие в управлении страной», — сказал Путин.

По словам главы государства, у России есть контакты со всеми политическими силами в Афганистане.

В августе 2021 года власть в Афганистане захватили члены запрещенной в России террористической организации «Талибан». Ситуация в стране обострилась с началом вывода войск международной коалиции во главе с США. После начала наступления талибов из страны бежал президент Ашраф Гани, а большинство городов сдавались без боя.

В марте глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Россия аккредитовала первого афганского дипломата, направленного талибами. Тогда министр выразил мнение, что основным препятствием для признания нового афганского правительства является его «недостаточная репрезентативность». «Имею в виду отсутствие в органах власти тех лиц, которые представляли бы интересы не только разных этнических групп страны, национальных и конфессиональных меньшинств, но и политических сил», — пояснил Лавров.

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Рахмон на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в мае заявил о необходимости укреплять коллективную безопасность с учетом вызовов, одним из которых является Афганистан. Он призвал быть готовыми к «развитию различных сценариев на южных рубежах организации».