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Бизнес ,  
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Германия поддержит запрет продаж в ЕС автомобилей с ДВС

Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Германия поддержит предложение запретить продажу новых машин с бензиновыми и дизельными двигателями внутреннего сгорания в Европе с 2035 года, заявила министр охраны окружающей среды Штеффи Лемке в интервью радиостанции ZDF.

«Если пакет [мер Евросоюза о климате] включает в себя то, что предложила Еврокомиссия, запрет автомобилей, выделяющих углекислый газ, с 2035 года, тогда мы проголосуем в поддержку», — сказала Лемке (цитата по Reuters).

Европарламент поддержал переход на «чистые» автомобили к 2035 году
Экономика
Фото:Nick Carey / Reuters

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая предполагает запретить продажу в Евросоюзе новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями 9 июня. С предложением перейти на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа автомобили в прошлом году выступила Еврокомиссия. За принятие проекта проголосовали 339 человек, против — 249, еще 24 воздержались.

При этом проект не запрещает использовать и продавать подержанные автомобили. В то же время ряд европейских политиков, в том числе бывший кандидат в президенты Франции, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен, критиковали предложение, заявив, что автомобили превратятся в предметы роскоши в ЕС, которые средний класс не сможет себе позволить.

Теги
Германия Евросоюз продажи автомобилей

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Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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