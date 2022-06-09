Европарламент поддержал переход на «чистые» автомобили к 2035 году

Парламентарии поддержали предложение, по которому в ЕС с 2035 года будет запрещена продажа новых машин дизельными и бензиновыми двигателями. Проект не касается подержанных автомобилей

Фото: Nick Carey / Reuters

Депутаты Европарламента одобрили резолюцию, которая предполагает запретить продажу в Евросоюзе новых машин с дизельными и бензиновыми двигателями с 2035 года, сообщает Reuters.

Парламентарии поддержали внесенное в прошлом году предложение Еврокомиссии о переходе на полностью «чистые», избавленные от выбросов углекислого газа, автомобили. За принятие проекта проголосовали 339 человек, против — 249, еще 24 воздержались, уточняет Politico.eu.

Европарламент представляет рекомендации Совету ЕС и Европейской службе внешних связей (EEAS), его резолюции не носят обязательный к исполнению характер.

Ряд депутатов предлагал альтернативную поправку, которая предполагала смягчить требование о снижении вредных выбросов с 100% до 90%, но ее отклонили.

Проект не запрещает использовать и продавать подержанные автомобили. В то же время ряд европейских политиков, в том числе бывший кандидат в президенты Франции, председатель «Национального объединения» Марин Ле Пен, критиковали предложение, заявив, что автомобили превратятся в предметы роскоши в ЕС, которые средний класс не может себе позволить. Евродепутат от группы Христианских демократов Европейской народной партии Йенс Гизеке предупреждал, что из-за прекращения продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания под угрозой увольнения окажутся около 500 тыс. человек.

Как отмечает Postimees, на легковые автомобили и фургоны приходится около 15% от общего объема выбросов СО2 в ЕС.