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Город ,  

Ликсутов рассказал о поставках карт «Тройка» с российским чипом

Максим Ликсутов
Максим Ликсутов (Фото: пресс-служба Департамента транспорта Москвы )

В кассы московского метро поступила массовая партия (200 тыс. штук) транспортных карт «Тройка» с отечественным чипом. Об этом в понедельник объявил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Замена чипа никак не скажется на работе карт — весь функционал остается прежним. Это такая же «Тройка», только теперь на 100% российская», — уточнил заммэра.

Ликсутов уточнил, что поставку «Троек» с российским чипом обеспечивает ООО «МСП» — совместное предприятие Московского метрополитена и компании «Микрон», 50% в котором принадлежит метро. С компанией заключен пятилетний контракт.

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Фото:Станислав Красильников / ТАСС

Заммэра добавил, что город совместно с МСП планирует разработать до конца 2022 года более современный чип для транспортной и банковской сфер. «Он позволит внедрять еще больше удобных билетных решений для пассажиров», — пояснил Ликсутов.

Первая тысяча тестовых карт «Тройка» с российским чипом поступила в кассы столичного метро в мае. К концу 2027 года число отечественных «Троек» должно будет вырасти до 19 млн.

В настоящее время в столичном метрополитене доступно несколько способов оплаты проезда. Так, помимо «Тройки» в столичном метро доступна оплата проезда с помощью банковских карт, билетов «Единый», социальных карт и банковских карт «Мир», загруженных в MirPay и Samsung Pay. С осени прошлого года на всех станциях московского метро заработала также система Face Pay, которая позволяет пассажирам оплачивать проезд при помощи системы распознавания лица.

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Москва метрополитен Максим Ликсутов оплата Тройка

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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