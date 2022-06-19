Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Ректор МГУ призвал сохранить все варианты подготовки студентов Общество, 07:47
Актер Бен Стиллер приехал на границу с Украиной для встречи с беженцами Политика, 07:40
Крымские власти решили снести СТО, где отказались обслуживать военных Бизнес, 07:17
ЖКХ, экология и видеонаблюдение: реальные российские IoT-проекты РБК и МегаФон, 07:16
Нефтяная компания Эквадора объявила о форс-мажоре на фоне протестов Экономика, 06:58
В ДНР выбрали Нюрнбергский процесс основой для трибунала Политика, 05:54
Попова не увидела смысла в массовой вакцинации от холеры Общество, 05:07
Генсек НАТО заявил о подготовке к затяжному конфликту на Украине Политика, 04:51
Советник Байдена по нацбезопасности заразился коронавирусом Политика, 04:17
В Луганской ОВА заявили, что мирные жители «отказались выходить с «Азота» Политика, 03:59
Дегтярев исключил строительство метро в Хабаровском крае Экономика, 03:55
Минобороны заявило об эвакуации почти 310 тыс. детей с Украины в Россию Политика, 03:32
Авиалесоохрана сообщила о 38 тыс. га лесных пожаров Общество, 02:54
Глава Eni счел, что Италия сможет пережить зиму без российского газа Экономика, 02:27

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Экономика ,  
0 

Нефтяная компания Эквадора объявила о форс-мажоре на фоне протестов

Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор в связи с протестами против социальной и экономической политики правительства страны, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Согласно документу, после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения, что повлияло на добычу, компания объявила форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки, эксплуатации, транспорта и торговли.

«Мы работаем совместно с Агентством по регулированию и контролю за энергетикой и Petroecuador, чтобы скоординировать действия по обеспечению поставок углеводородных производных в национальном масштабе», — говорится в сообщении министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора в Twitter.

Ранее, 17 июня, президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение на 30 дней в трех провинциях — Имбабура, Котопакси и Пичинча — из-за протестов коренного населения. В столице Эквадора Кито будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00 (06:00 — 13:00 мск).

Протестующие требуют заморозить цены на бензин, прекратить дальнейшие проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и предоставить фермерам больший период для выплаты кредитов.

Теги
Эквадор нефтяная компания протесты

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Более 100 человек погибли из-за беспорядков в эквадорской тюрьме
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter