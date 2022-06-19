Нефтяная компания Эквадора объявила о форс-мажоре на фоне протестов

Государственная нефтяная компания Эквадора Petroecuador объявила форс-мажор в связи с протестами против социальной и экономической политики правительства страны, передает Reuters со ссылкой на заявление компании.

Согласно документу, после того, как протестующие проникли на нефтяные месторождения, что повлияло на добычу, компания объявила форс-мажорные обстоятельства для своих секторов разведки, эксплуатации, транспорта и торговли.

«Мы работаем совместно с Агентством по регулированию и контролю за энергетикой и Petroecuador, чтобы скоординировать действия по обеспечению поставок углеводородных производных в национальном масштабе», — говорится в сообщении министерства энергетики и горнодобывающей промышленности Эквадора в Twitter.

Ранее, 17 июня, президент Эквадора Гильермо Лассо ввел чрезвычайное положение на 30 дней в трех провинциях — Имбабура, Котопакси и Пичинча — из-за протестов коренного населения. В столице Эквадора Кито будет действовать комендантский час с 22:00 до 05:00 (06:00 — 13:00 мск).

Протестующие требуют заморозить цены на бензин, прекратить дальнейшие проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и предоставить фермерам больший период для выплаты кредитов.