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Общество ,  
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Жилой дом обрушился в британском Бирмингеме в результате взрыва

В Бирмингеме произошел взрыв в районе Далвич-роуд, один дом разрушен, несколько серьезно повреждены, есть данные о погибших, жители района эвакуируются, сообщает полиция графства Уэст-Мидланд в Twitter.

Сообщение о взрыве поступило в 20:38 по местному времени (22:38 мск), передает Би-би-си. На месте работают экстренные службы, в том числе шесть пожарных расчетов и три машины скорой помощи. Причина взрыва пока не установлена.

The Guardian пишет, что, по словам члена городского совета округа Рика Пейна, который побывал на месте происшествия, повреждены пять или шесть домов по обеим сторонам улицы.

Служба скорой помощи региона сообщает об одном человеке с угрожающими жизни травмами, его госпитализировали. Еще четыре человека получили незначительные ранения и были выписаны на месте. По информации службы, сильно повреждены три дома, также пострадали несколько автомобилей.

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Теги
Бирмингем взрыв погибшие

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