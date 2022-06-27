Актер Юрий Горобец умер в возрасте 90 лет

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На девяносто первом году жизни умер народный артист России Юрий Горобец, сообщает пресс-служба театра имени А.С. Пушкина.

Горобец был ведущим артистом труппы театра при режиссере Борисе Равенских, а позднее еще семь лет — при Борисе Морозове, отмечаетсяч в сообщении. После перехода в МХАТ имени Горького он появлялся на сцене театра Пушкина как приглашенный артист. Также он поставил спектакль «Дон Педро» на сцене филиала театра имени Пушкина в качестве режиссера, где играл вместе с женой — народной артисткой РСФСР Тамарой Лякиной.

Театральным зрителям Горобец известен по ролям Глуховцева в «Днях нашей жизни», Давыдова в «Поднятой целине», Кнурова в «Бесприданнице», Гаврилы Пантелеевича в «Женитьбе Белугина» и многих других.

МХАТ имени Горького также сообщил о смерти актера, указав, что Горобец служил в нем с 1987 года. Среди его ролей в спектаклях отмечаются Медведев в «На дне» Горького, Чебутыкин в «Трех сестрах» Чехова, Сергей Железнов в «Вассе Железновой» и Гусь-Хрустальный в «Зойкиной квартире».

Горобец в 1955 году окончил ГИТИС и по распределению три года работал в театре имени Волкова в Ярославле. После женитьбы на Тамаре Лякиной переехал в Одессу, где прослужил три года в Одесском русском драматическом театре. С 1959 года он также снимался в кино, преимущественно в ролях второго плана. Среди его работ роли в фильмах «Голубая чашка», «Преферанс по пятницам», «Госудраственная граница», а также в сериале «Следствие ведут знатоки».