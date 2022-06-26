Захарова сочла заявления Джонсона по Украине примером британского юмора

Мария Захарова (Фото: Максим Константинов / Global Look Press)

Cлова премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что все попытки урегулировать кризис на Украине приведут только к усилению нестабильности в мире, — лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор». Так отреагировала на заявление британского премьера представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«Лучшее объяснение того, что такое «британский политический юмор» — мрачно, неостроумно и очень пошло», — написала Захарова.

Она считает, что такие заявление характерны для представителя «либерально-демократической монархии».

Британский премьер Борис Джонсон на встрече с французским президентом Эмманюэлем Макроном на полях саммита G7 в Германии 26 июня заявил, что

Россия в случае попыток европейских лидеров уладить конфликт на Украине сейчас получит возможность манипулировать рынками и государствами.

Макрон и Джонсон согласились, что сейчас конфликт на Украине находится в критической точке и «есть возможность переломить» его ход. Они отметили необходимость продолжать поддерживать Киев для укрепления его переговорной и военной позиций.