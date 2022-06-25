МВД выступило против лишения гражданства за незаконный оборот алкоголя

Министерство внутренних дел не поддержало предложение Совета Федерации об отзыве российского гражданства у лиц, ранее принятых в него, и депортацию на родину за незаконное производство и оборот алкоголя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр ведомства.

«По мнению экспертов МВД России, расширение категорий преступлений, в связи с совершением которых лицо, ранее принятое в гражданство РФ, утрачивает его, деянием, предусмотренным статьей 238 УК РФ, не отвечает принципу соразмерного ограничения прав и свобод, закрепленному в части 3 статьи 55 Конституции РФ», — заявили в МВД.

Согласно указанной статье Основного закона, ограничение прав и свобод граждан возможно только по социально оправданным целям, отметили в ведомстве, а преступления, совершенные по ч. 1. ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), не несут в себе повышенной опасности для общества. Лишение гражданства в МВД назвали крайней мерой наказания.

В феврале сенатор Сергей Рябухин рассказал ТАСС, что Совфед намерен внести поправки в законопроект «О гражданстве Российской Федерации», а именно изменить перечень преступлений, за которые в качестве наказания могут лишить гражданства и депортировать. Предлагалось добавить в этот список «незаконное производство и оборот алкогольной продукции, которые приводят к летальным последствиям, тяжелым последствиям для здоровья граждан или для бюджетно-финансовой системы страны», указывал Рябухин.

Сенатор отмечал, что по данным МВД, 75% лиц, которые занимаются такой деятельностью, — это иностранные граждане из стран ближнего зарубежья.