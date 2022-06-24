Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова в Москве построили на 85%
Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова оценивается в 85%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки, а также продолжаются активные работы по отделке помещений, уточнил заммэра.
Бочкарёв уточнил, что общая площадь нового корпуса, расположенного в Перово, составляет более 75 тыс. кв. м. Он рассчитан на 570 коек и включает места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.
Говоря о возможностях новых мощностей МКНЦ, заммэра сообщил, что он охватывает самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием расширятся возможности проведения операций, а также лучевой терапии, пояснил он.
Новый корпус возводится на месте двух старых сооружений Московского клинического научно-практического центра имени Логинова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что их реконструкция не давала нужной логистики и технологий, поэтому было принято решение проектировать новую и современную клинику. Про сам центр мэр отметил, что в нем сформирован «первоклассный коллектив, который оказывает онкологическую помощь на самом высоком уровне».
Предполагается, что благодаря новым возможностям в МКНЦ пациенты смогут получать все виды медицинской помощи, от диагностики до высокотехнологичного лечения и реабилитации. Речь идет о наиболее сложных злокачественных опухолях, о проведении разных видов операций при раке головы и шеи, щитовидной железы, верхних дыхательных путей, легких, пищевода, желудка, репродуктивной и эндокринной систем, поджелудочной железы, печени, кожи, молочной железы и других органов, поясняют столичные власти.