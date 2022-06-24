Лечебно-диагностический комплекс им. Логинова в Москве построили на 85%

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы

Строительная готовность лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова оценивается в 85%. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В корпусе началась приемка помещений центрального стерилизационного отделения и водоподготовки, а также продолжаются активные работы по отделке помещений, уточнил заммэра.

Бочкарёв уточнил, что общая площадь нового корпуса, расположенного в Перово, составляет более 75 тыс. кв. м. Он рассчитан на 570 коек и включает места круглосуточного стационара, койки реанимации и интенсивной терапии, места дневного и химиотерапевтического стационара.

Говоря о возможностях новых мощностей МКНЦ, заммэра сообщил, что он охватывает самые актуальные направления медицины, в первую очередь онкологию. Благодаря оснащению комплекса наиболее современным оборудованием расширятся возможности проведения операций, а также лучевой терапии, пояснил он.



Новый корпус возводится на месте двух старых сооружений Московского клинического научно-практического центра имени Логинова. Мэр столицы Сергей Собянин сообщал, что их реконструкция не давала нужной логистики и технологий, поэтому было принято решение проектировать новую и современную клинику. Про сам центр мэр отметил, что в нем сформирован «первоклассный коллектив, который оказывает онкологическую помощь на самом высоком уровне».