Песков ответил на приглашение Путина в тайгу к отшельнице Лыковой

Агафья Лыкова (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Таежная отшельница Агафья Лыкова живет далеко, к ней добираться непросто, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном визите Владимира Путина к отшельнице, передает корреспондент РБК.

«Ну, она достаточно далеко живет и к ней добираться непросто, насколько я знаю», — сказал Песков.

По словам Пескова, он не может сказать, какие у президента планы и «будет ли у него какая-то передышка на несколько дней».

Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) митрополит Московский и всея Руси Корнилий ранее сообщил, что Агафья Лыкова ожидает приезда в гости президента. «Она за него молится, даже письмо ему написала — может, получится [приехать]», — сказал митрополит Корнилий.

В 2010 году Лыкова, узнав о визите на Кузбасс президента Дмитрия Медведева, передала ему рубашку, а также туесок с дарственной надписью «Президенту Димитрию Анатольевичу от Агафьи Карповны». Свое решение она объяснила тем, что Медведев ей понравился.

Агафья Лыкова — последняя представительница семьи отшельников-староверов Лыковых, укрывшихся в 1930-х годах на заимке в хакасской тайге и найденных советскими геологами в 1978 году. Первоначально в семье было шесть человек — супруги Лыковы и четверо их детей, двое из которых, в том числе и Агафья, родились уже в тайге. Мать семейства умерла в 1961 году, отец — в 1988 году, а трое детей — в 1981 году. Широкую известность семье принесли статьи в газете «Комсомольская правда», написанные журналистом Василием Песковым, который с 1982 года часто приезжал к Лыковым. По результатам этих визитов им написана книга «Таежный тупик», неоднократно переиздававшаяся и вышедшая на нескольких иностранных языках.