Минобороны сообщило о двух сбитых украинских Су-25

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Российские военные за последние сутки уничтожили два самолета Су-25, пять беспилотников и пять ракет «Точка-У». Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены два самолета Су-25 в районах Долгенького Харьковской области и Высокополья Николаевской области», — сказал он.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

По его словам, также военные сбили в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Попасная и Капитаново Луганской народной республики, Вербовка, Донецкое Харьковской области, а также пять тактических ракет «Точка-У» в районах населенных пунктов Стаханов, Луганск и Изюм.

22 июня Минобороны сообщило об уничтожении украинского истребителя МиГ-29 и штурмовика Су-25.

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За 120 дней военных действий Минобороны сообщало, что российские военные сбили по меньшей мере 11 самолетов МиГ-29 и 16 Су-25.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев ввел военное положение и разорвал дипломатические отношения с Москвой. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, призвали прекратить огонь и вывести войска.