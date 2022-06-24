МИД назвал невозможными консультации с США по двусторонним раздражителям

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Россия считает невозможным проведение планировавшихся в ближайшее время российско-американских экспертных консультаций по двусторонним «раздражителям». Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте министерства.

«Особенно принимая во внимание, что Вашингтон на практике эти самые «раздражители» только и множит», — отметила Захарова.

Представитель МИДа указала, что «в последние дни в линии официальных властей США наметились открыто противоречащие друг другу тенденции».

Последняя встреча представителей России и США по «раздражителям» прошла 3 февраля в столице Австрии. В ходе консультаций Москва получила отказ на все претензии, рассказывал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Москва тогда включила в требования просьбы об отмене «визовой войны» и возобновлении нормальной работы российских диппредставительств.