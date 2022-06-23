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Политика ,  
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Госдума отложила рассмотрение двух законопроектов до осени

Госдума отложила рассмотрение законопроекта о наказании за следование санкциям против России, сообщил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, его слова приводит «РИА Новости».

Против этой инициативы возражает бизнес, идет дискуссия с экономическим блоком правительства, пояснил он.

«При такой ситуации мы не можем его принимать, хотя есть мнение правительства, что можно, поэтому пока тормозим. В эту сессию рассматривать уже не будем», — сказал Крашенинников журналистам.

По его словам, на осень также перенесено второе чтение законопроекта об организации системы местного самоуправления. «Шлифовка идет», — объяснил парламентарий.

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за пытки
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Фото:Владимир Песня / РИА Новости

Законопроект, предусматривающий привлечение к ответственности, вплоть до уголовной, за соблюдение ограничительных мер в отношении России, был внесен в Думу в начале апреля. Поправки предлагаются к ч. 2 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Речь идет о применении наказания за использование полномочий лицом, выполняющим управленческие функции в компании или иной организации, для извлечения выгоды или нанесения вреда другим.

«Ряд российских компаний, в том числе с госучастием, по тем или иным причинам отказываются работать с банками и предприятиями, которые уже попали под санкции, из-за того, что боятся также под них попасть. Очевидно, что одна из целей иностранных санкций — дестабилизация внутренней экономики России, сталкивание лбами отечественных компаний друг с другом», — объяснял Крашенинников.

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За соблюдение иностранных санкций авторы законопроекта предлагают штрафовать на сумму до 1 млн руб. либо приговаривать к лишению свободы на срок до десяти лет.

Госдума в январе приняла в первом чтении законопроект о местном самоуправлении. Авторы, в частности, предлагают установить пятилетний срок полномочий для мэров и наделить губернаторов правом объявлять им выговор за ненадлежащее исполнение обязанностей или увольнять.

Теги
Госдума осенняя сессия законопроекты

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