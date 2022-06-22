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Политика ,  
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Российский правозащитник обратился к генпрокурору США по делу Украинского

&nbsp;Меррик Гарланд
 Меррик Гарланд (Фото: Jim Lo Scalzo / Getty Images)

Заместитель председателя российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников обратился к генпрокурору США Меррику Гарланду с просьбой сообщить информацию о местах содержания под стражей экстрадированного россиянина Дмитрия Украинского. Также правозащитник попросил рассказать об обвинениях в адрес Украинского. Об этом Мельников сообщил РБК.

«Консульство России должно было быть немедленно проинформировано о задержании и местонахождении господина Украинского, что не было своевременно сделано и в свою очередь привело к крайней обеспокоенности членов его семьи и нарушению его прав на предоставление консульской помощи и права на юридическую помощь и защиту и создает предпосылки для предположений об оказании на него со стороны ряда сотрудников правоохранительных органов США неправомерного давления», — говорится в тексте обращения Мельникова. Копия обращения есть в распоряжении РБК.

Таиланд экстрадировал россиянина в США после решения выдать его России
Политика
Фото:Brent Lewin / Getty Images

Мельников также обратился к генпрокурору США с просьбой предоставить Украинскому возможность встретиться с консулом. «Прошу <...> предоставить доступ к нему консула для оказания содействия в соблюдении его прав и свобод и возможности предоставления информации о соблюдении их членам его семьи», — говорится в обращении правозащитника.

Дмитрия Украинского обвиняют в хищении средств граждан США, Австралии, Японии, Италии, Великобритании и Германии с последующей легализацией средств в Таиланде. Его арестовали в Паттайе в 2016 году по требованию ФБР, после чего Россия обратилась в Генпрокуратуру Таиланда с просьбой экстрадировать обвиняемого в Россию. На следующий год суд одобрил его выдачу в Россию, но в 2019-м Таиланд разрешил экстрадицию Украинского в США. 22 июня 2022 года власти Таиланда экстрадировали его в Соединенные Штаты.

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