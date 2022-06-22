Почти 30% россиян не смогли назвать точную дату начала ВОВ
Около 27% россиян не знают точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Так, 73% от общего числа респондентов назвали верную дату, 17% — другую дату, 5% признались, что не знают, когда началась война, еще столько же затруднились ответить.
Чаще всего верную дату называли представители старшего поколения — в 88% случаев. Молодые люди в возрасте 18–34 лет смогли вспомнить дату Дня памяти и скорби только в 48% случаев.
Общая доля называющих точную дату за 15 лет выросла на 8 п.п., отметил ВЦИОМ.
Социологи также спросили, почитают ли россияне память жертв войны в этот день. Положительный ответ дали почти 58% опрошенных. Среди старшего поколения этот показатель достигает 74%.
Чаще всего россияне чтут память воевавших родных и близких (11%), вспоминают родственников из числа участников войны (9%), возлагают цветы к Вечному огню и памятникам (7%), посещают могилы (7%). Менее 5% опрошенных в этот день смотрят военные фильмы, обсуждают с детьми и внуками события военного времени и ходят к мемориалам. Примерно 18% респондентов не делают ничего особенного.
В среднем 40% россиян знают подробности участия своих родственников в Великой Отечественной войне из семейных архивов и рассказов близких — 48% среди респондентов старше 60 лет и 31% среди опрошенных 18–24 лет.
Почти половина россиян знают, что их родственники воевали, но не знакомы с подробностями, либо знают только, что те пропали без вести или погибли на войне. С 2004 года доля тех, кто хорошо осведомлен об участии родных в Великой Отечественной войне, сократилась на 10 п.п.
ВЦИОМ выяснил, что в 2021 года фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 88% респондентов. При этом показатель среди людей старшего возраста достиг 94%, а среди молодежи 18–24 лет — 64%. Книги о событиях тех лет россияне читают в два раза реже — в 41% случаев.
Каждый второй россиянин посещал места боевой славы, музеи, мемориалы — 51%. Около 44% опрошенных посещали захоронения погибших воинов, присутствовали на встречах с ветеранами — 21%.
В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет. Он проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка сотовых телефонных номеров на территории России.
Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.