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Почти 30% россиян не смогли назвать точную дату начала ВОВ

Фото: Александр Аксаков / Getty Images
Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Около 27% россиян не знают точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Так, 73% от общего числа респондентов назвали верную дату, 17% — другую дату, 5% признались, что не знают, когда началась война, еще столько же затруднились ответить.

Чаще всего верную дату называли представители старшего поколения — в 88% случаев. Молодые люди в возрасте 18–34 лет смогли вспомнить дату Дня памяти и скорби только в 48% случаев.

Общая доля называющих точную дату за 15 лет выросла на 8 п.п., отметил ВЦИОМ.

Социологи также спросили, почитают ли россияне память жертв войны в этот день. Положительный ответ дали почти 58% опрошенных. Среди старшего поколения этот показатель достигает 74%.

Чаще всего россияне чтут память воевавших родных и близких (11%), вспоминают родственников из числа участников войны (9%), возлагают цветы к Вечному огню и памятникам (7%), посещают могилы (7%). Менее 5% опрошенных в этот день смотрят военные фильмы, обсуждают с детьми и внуками события военного времени и ходят к мемориалам. Примерно 18% респондентов не делают ничего особенного.

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В среднем 40% россиян знают подробности участия своих родственников в Великой Отечественной войне из семейных архивов и рассказов близких — 48% среди респондентов старше 60 лет и 31% среди опрошенных 18–24 лет.

Почти половина россиян знают, что их родственники воевали, но не знакомы с подробностями, либо знают только, что те пропали без вести или погибли на войне. С 2004 года доля тех, кто хорошо осведомлен об участии родных в Великой Отечественной войне, сократилась на 10 п.п.

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ВЦИОМ выяснил, что в 2021 года фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 88% респондентов. При этом показатель среди людей старшего возраста достиг 94%, а среди молодежи 18–24 лет — 64%. Книги о событиях тех лет россияне читают в два раза реже — в 41% случаев.

Каждый второй россиянин посещал места боевой славы, музеи, мемориалы — 51%. Около 44% опрошенных посещали захоронения погибших воинов, присутствовали на встречах с ветеранами — 21%.

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В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет. Он проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка сотовых телефонных номеров на территории России.

Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Теги
Великая Отечественная война соцопрос ВЦИОМ День памяти и скорби

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