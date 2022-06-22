Почти 30% россиян не смогли назвать точную дату начала ВОВ

Фото: Александр Аксаков / Getty Images

Около 27% россиян не знают точную дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня 1941 года, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Так, 73% от общего числа респондентов назвали верную дату, 17% — другую дату, 5% признались, что не знают, когда началась война, еще столько же затруднились ответить.

Чаще всего верную дату называли представители старшего поколения — в 88% случаев. Молодые люди в возрасте 18–34 лет смогли вспомнить дату Дня памяти и скорби только в 48% случаев.

Общая доля называющих точную дату за 15 лет выросла на 8 п.п., отметил ВЦИОМ.

Социологи также спросили, почитают ли россияне память жертв войны в этот день. Положительный ответ дали почти 58% опрошенных. Среди старшего поколения этот показатель достигает 74%.

Чаще всего россияне чтут память воевавших родных и близких (11%), вспоминают родственников из числа участников войны (9%), возлагают цветы к Вечному огню и памятникам (7%), посещают могилы (7%). Менее 5% опрошенных в этот день смотрят военные фильмы, обсуждают с детьми и внуками события военного времени и ходят к мемориалам. Примерно 18% респондентов не делают ничего особенного.

Читайте на РБК Pro Pro Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Особенности деловой среды в Турции: какой бизнес открывают там россияне Статьи Pro ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия ФРС повышает ставки, но инфляция не падает. Насколько близка рецессия Статьи Pro Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Как справиться с синдромом самозванца за пять шагов Инструкции Pro Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу Синрин-йоку: чем современному человеку полезны прогулки по лесу Инструкции Pro Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Три полезных упражнения, которые помогут победить стеснительность Инструкции Pro Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить Статьи Pro Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Слабеющий игрок: что иностранные СМИ пророчат российскому нефтегазу Статьи Pro Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Как методы тарелки и пирамиды помогут питаться правильно Инструкции

В среднем 40% россиян знают подробности участия своих родственников в Великой Отечественной войне из семейных архивов и рассказов близких — 48% среди респондентов старше 60 лет и 31% среди опрошенных 18–24 лет.

Почти половина россиян знают, что их родственники воевали, но не знакомы с подробностями, либо знают только, что те пропали без вести или погибли на войне. С 2004 года доля тех, кто хорошо осведомлен об участии родных в Великой Отечественной войне, сократилась на 10 п.п.

ВЦИОМ выяснил, что в 2021 года фильмы о Великой Отечественной войне смотрели 88% респондентов. При этом показатель среди людей старшего возраста достиг 94%, а среди молодежи 18–24 лет — 64%. Книги о событиях тех лет россияне читают в два раза реже — в 41% случаев.

Каждый второй россиянин посещал места боевой славы, музеи, мемориалы — 51%. Около 44% опрошенных посещали захоронения погибших воинов, присутствовали на встречах с ветеранами — 21%.

В опросе участвовали 1600 человек старше 18 лет. Он проводился с помощью телефонного интервью по стратифицированной случайной выборке из полного списка сотовых телефонных номеров на территории России.

Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%. Помимо погрешности, смещение в данные опросов могли вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.