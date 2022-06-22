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Политика ,  

В Сирии назвали сфабрикованными сообщения о получении украинского зерна

Сирия не получала и не получает украинскую пшеницу, поставки идут из России, российской пшеницы. Об этом в интервью «‎Известиям»‎ заявил посол Сирии в Москве Рияд Хаддад.

«Что касается поставок пшеницы из России, то они осуществляются по долгосрочным контрактам, которые были подписаны еще до начала российской военной операции на Украине. Это поставки именно российской пшеницы», — заявил дипломат.

Посол считает, что обвинения в скупке украинского зерна — пример «сфабрикованной новости без реальных доказательств‎».

Губернатор Севастополя счел законным вывоз зерна из Херсона и Запорожья
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Фото:Сергей Фомин / Global Look Press

Reuters со ссылкой на посольство Украины в Ливане ранее сообщало, что с начала конфликта на Украине Россия якобы вывезла с территории Украины около 100 тыс. т зерна и направила его в Сирию.

Кроме того, 17 июня возможность начала поставок зерна в Сирию через порт Мариуполя допустил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Он отмечал, что ДНР и Сирия создали рабочую группу на уровне министерства промышленности и торговли. Стороны прорабатывают задачи по взаимным поставкам продукции, говорил Пушилин.

В конце мая и начале июня о вывозе зерна в Россию заявляли пророссийские власти Херсонской и Запорожской областей, которые полностью или частично находятся под контролем российских военных. Киев обвинял Россию в краже 0,5 млн т зерна. Москва неоднократно отвергала обвинения в краже украинского зерна.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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