Фонд развития территорий продаст с торгов более 40 участков с недостроями

Фото: Олег Яковлев / РБК

Более 40 земельных участков с недостроенными объектами недвижимости будут выставлены на торги для их дальнейшего развития. Такое решение принял Фонд развития территорий (ФРТ), сообщил управляющий директор фонда Константин Тимофеев.

«На торги будут выставлены 47 земельных участков общей площадью более 33 га. На этих участках размещено 59 недостроев в различной стадии строительной готовности», — уточнил Тимофеев.

Речь идет об участках, которые находятся в 18 регионах России: Московская, Ленинградская, Челябинская, Ростовская, Орловская, Свердловская, Саратовская, Владимирская и Ивановская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский, Алтайский и Краснодарский края, а также республики Башкортостан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания и Ханты-Мансийский автономный округ.

На данных территориях может быть построено более 270 тыс. кв. метров жилья, заявил Тимофеев. Потенциальные инвесторы, по его словам, получат возможность развивать данные территории и реализовывать различные градостроительные проекты, по большинству из которых есть проектная и исходно-разрешительная документация.

Реализация земельных участков будет проводиться путем открытых торгов на электронной торговой площадке. Информация по земельным участкам размещена на сайте фонда в разделе «Застройщикам/Проекты для соинвестирования». После того как участок выставляется на аукцион, статус на сайте меняется на «Торги объявлены», объяснили в фонде.

Фонд развития территорий создан в конце 2021 года путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд получает земельные участки по решению арбитражного суда после принятия решения о восстановлении прав граждан путем выплаты возмещения. Ранее сообщалось, что на участках, которые перейдут в собственность Фонда защиты прав дольщиков после выплаты гражданам возмещения, в будущем может быть построено от 4 млн до 5 млн кв.м жилья. К реализации этих проектов ФРТ привлекает инвесторов.

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«По тем участкам, где строительство возможно, мы также приглашаем инвесторов к участию в проектах. Хотим собрать предложения от инвесторов по объему будущего жилья, по способу участия в проекте, и после этого будем объявлять аукцион», — отмечал Тимофеев. По его словам, фонд готов обсуждать как прямые продажи, так и участие в софинансировании, а также привлечение других земельных участков, в том числе по реализации комплексного развития территорий.

После реализации проекта ФРТ получит свою долю в объекте квадратными метрами. Эти площади фонд планирует использовать в социальных целях. В случае если такой потребности нет, пояснили в фонде, площади будут продавать, а вырученные средства вкладывать в оборот для дальнейшего строительства.