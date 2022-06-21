Фонд развития территорий продаст с торгов более 40 участков с недостроями

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Китайский мессенджер WeChat будет блокировать упоминания криптовалют Крипто, 11:37
Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл Общество, 11:37
Больше данных: чего не хватает в России для развития «умных городов» Дискуссионный клуб, 11:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:36
Власти опубликовали список товаров, запрещенных к провозу через Литву Экономика, 11:35
Акции «Квадры» выросли на 14% после увеличения доли «Росатома» в компании Инвестиции, 11:34
Ушедший из «Спартака» в «Зенит» Бакаев отказался считать себя предателем Спорт, 11:28
Патрушев прибыл в Калининград на фоне «санкционной блокады» региона Политика, 11:27
Льготная ипотека под 7%: что будет со спросом и ценами на жилье Недвижимость, 11:23
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:22
В работе Cloudflare по всему миру произошел сбой Технологии и медиа, 11:18
Кибербезопасность: кем можно заместить иностранных вендоров Pro, 11:11
Фонд развития территорий продаст с торгов более 40 участков с недостроями Новая экономика, 11:09
Жена арестованной в России баскетболистки раскритиковала Госдеп США Спорт, 11:09

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Новая экономика ,  

Фонд развития территорий продаст с торгов более 40 участков с недостроями

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Более 40 земельных участков с недостроенными объектами недвижимости будут выставлены на торги для их дальнейшего развития. Такое решение принял Фонд развития территорий (ФРТ), сообщил управляющий директор фонда Константин Тимофеев.

«На торги будут выставлены 47 земельных участков общей площадью более 33 га. На этих участках размещено 59 недостроев в различной стадии строительной готовности», — уточнил Тимофеев.

ФРТ защитит своими решениями почти 12 тыс. дольщиков до конца года
Новая экономика
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Речь идет об участках, которые находятся в 18 регионах России: Московская, Ленинградская, Челябинская, Ростовская, Орловская, Свердловская, Саратовская, Владимирская и Ивановская области, Пермский, Забайкальский, Красноярский, Алтайский и Краснодарский края, а также республики Башкортостан, Саха (Якутия), Северная Осетия-Алания и Ханты-Мансийский автономный округ.

На данных территориях может быть построено более 270 тыс. кв. метров жилья, заявил Тимофеев. Потенциальные инвесторы, по его словам, получат возможность развивать данные территории и реализовывать различные градостроительные проекты, по большинству из которых есть проектная и исходно-разрешительная документация.

Реализация земельных участков будет проводиться путем открытых торгов на электронной торговой площадке. Информация по земельным участкам размещена на сайте фонда в разделе «Застройщикам/Проекты для соинвестирования». После того как участок выставляется на аукцион, статус на сайте меняется на «Торги объявлены», объяснили в фонде.

Фонд развития территорий создан в конце 2021 года путем объединения Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Фонд получает земельные участки по решению арбитражного суда после принятия решения о восстановлении прав граждан путем выплаты возмещения. Ранее сообщалось, что на участках, которые перейдут в собственность Фонда защиты прав дольщиков после выплаты гражданам возмещения, в будущем может быть построено от 4 млн до 5 млн кв.м жилья. К реализации этих проектов ФРТ привлекает инвесторов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Экономике Африки обещают мощный рост. Как на этом заработать инвестору
Статьи
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи
Pro
Фото: Daniel Berehulak / Getty Images «Бывший меня преследует»: как избавиться от навязчивого работодателя
Инструкции
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Фото: Dimitrios Kambouris / Getty Images Любит колу и ненавидит спорт: как живет антизожник Илон Маск
Статьи

В Москве достроили жилье еще для 3 тыс. обманутых дольщиков
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

«По тем участкам, где строительство возможно, мы также приглашаем инвесторов к участию в проектах. Хотим собрать предложения от инвесторов по объему будущего жилья, по способу участия в проекте, и после этого будем объявлять аукцион», — отмечал Тимофеев. По его словам, фонд готов обсуждать как прямые продажи, так и участие в софинансировании, а также привлечение других земельных участков, в том числе по реализации комплексного развития территорий.

После реализации проекта ФРТ получит свою долю в объекте квадратными метрами. Эти площади фонд планирует использовать в социальных целях. В случае если такой потребности нет, пояснили в фонде, площади будут продавать, а вырученные средства вкладывать в оборот для дальнейшего строительства.

Теги
дольщики жилье Строительство

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
ФРТ защитит своими решениями почти 12 тыс. дольщиков до конца года
Новая экономика
В Москве достроили жилье еще для 3 тыс. обманутых дольщиков
Общество
Путин ответил на обещание Воробьева по дольщикам фразой «я запомнил»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter