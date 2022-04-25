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Технологии и медиа ,  
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Операторы попросили сохранить вышки связи возле учебных заведений

Минцифры и операторы считают, что базовые станции безопасны, а демонтаж вышек, установленных на территории учебных заведений, ухудшит качество связи. В Роспотребнадзоре говорят о «серьезных рисках для здоровья детей»
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российские операторы попросили Минцифры и Роспотребнадзор убрать ограничение на размещение базовых станций на территории образовательных учреждений из санитарно-эпидемиологических требований, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке.

Соответствующая норма действует с 2010 года, однако, по данным газеты, Роспотребнадзор только в прошлом году начал требовать демонтировать вышки связи возле образовательных учреждений. В минувшем декабре столичное управление ведомства требовало у «МегаФона», МТС, «ВымпелКома» информацию о размещении таких станций, речь шла о проверке на «санитарно-эпидемиологическое благополучие», писало издание.

Как указали в Роспотребнадзоре, базовые станции нельзя ставить на территории школ и детских садов из-за «серьезных рисков для здоровья детей», а с 2021 года правило распространяется на колледжи и вузы.

Аналитики сообщили о сложностях для 5G в России из-за санитарных норм
Технологии и медиа
Фото:Neil Hall / EPA / ТАСС

В Минцифры со своей стороны сообщили, что «вышки связи абсолютно безопасны для здоровья», это показала проверка установленных станций. Министерство заявило, что прорабатывает вопрос обоснованности запрета на их установку рядом с учебными заведениями. При этом источник «Коммерсанта» на телеком-рынке отмечает, что Минцифры может только давать рекомендации по этому вопросу, поскольку изменения в СанПин утверждает главный санитарный врач.

В Tele2 заявили, что инфраструктура связи не угрожает жизни и здоровью, это доказывают «тысячи заключений, выданных самим Роспотребнадзором». Требование убрать станции с территории учебных заведений приведет к ухудшению качества связи и негативно отразится на отрасли, предупредили в МТС. В «ВымпелКоме» и «МегаФоне» не ответили на запрос газеты.

В ноябре 2020 года «Ведомости» со ссылкой на исследование международной ассоциации операторов GSMA передавали, что санитарные нормы усложнят строительство 5G в стране и приведут к повышению стоимости развития сетей. Как отмечали аналитики, уровень воздействия излучения сотовых сетей в жилых зонах на частотах выше 2 ГГц не должен превышать 0,1 Вт на 1 кв. м, и, чтобы соблюсти этот норматив, операторам надо будет ставить в пять раз больше базовых станций, чем по нормам других стран.

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Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
операторы связи сотовые вышки Минцифры Роспотребнадзор

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