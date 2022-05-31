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Общество ,  
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Таксист въехал в ТЦ на проспекте Вернадского в Москве

Фото: msk_today / VK
Фото: msk_today / VK

Водитель автомобиля такси въехал в ТЦ на проспекте Вернадского, сообщили в прокуратуре Москвы. В ролике, который опубликовало ведомство, видно, как автомобиль пробивает стеклянную стену здания и въезжает в него. Прокуратура Западного административного округа устанавливает обстоятельства инцидента.

По информации РЕН ТВ, автомобиль протаранил витрину банка.

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В таксопарке ТКМ, к которому относится автомобиль, рассказали РБК, что в результате ДТП никто не пострадал. «Водитель находится в добром здравии, пассажиров на тот момент в автомобиле не было, автомобиль находился не на заказе. Предварительная версия — мокрое дорожное покрытие. Дальнейшие обстоятельства выясняются», — отметил представитель таксопарка Иван Гребеньков.

По его словам, водитель временно отстранен от заказов. В компании проводится внутреннее расследование.

В ноябре 2020 года на севере Москвы столкнулись автомобиль такси и автобус. Один человек погиб.
 

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