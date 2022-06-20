Власти Казахстана опровергли блокировку вагонов с углем из России

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Сообщения о том, что Казахстан заблокировал на своей территории 1,7 тыс. железнодорожных вагонов с российским углем, являются ложными, заявили в пресс-службе комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1,7 тыс. железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом», — говорится в сообщении.

В комитете транспорта добавили, что на территории Казахстана нет вагонов с российским углем, вагонов также нет на путях РЖД в направлении Казахстана или из него.

Данные сообщения направлены на «дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами», считают в ведомстве.

Руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжан Озбеков заявил об отсутствии задержек по экспорту и импорту. «У нас с РЖД все в штатном режиме», — сказал он.

ЕС запретил импорт и транзит угля из России в апреле.

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В начале июня казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила изменить название марки нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO). В компании заявили, что приняли такое решение в связи с «геополитическими изменениями» и для избежания «негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти».

Собеседник Reuters в трейдере, занимающемся транзитом казахстанской нефти через российские порты, заявил, что иначе у казахстанских компаний могут быть проблемы с открытием аккредитивов. Источник агентства указал, что такое решение стало «необходимой мерой, чтобы нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах».