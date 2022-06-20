Власти Казахстана опровергли блокировку вагонов с углем из России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 июня
EUR ЦБ: 59,33 (+0,37) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Курс доллара на 18 июня
USD ЦБ: 56,71 (-0,16) Инвестиции, 17 июн, 16:31
Президент Узбекистана предложил референдум по поправкам в Конституцию Политика, 14:23
Эгоцентризм: что это и чем отличается от эгоизма Социальная экономика, 14:20
Женская команда снялась с турнира по футболу из-за сексизма одноклубников Спорт, 14:16
ФСБ задержала эстонца по подозрению в шпионаже за силовиками Политика, 14:14
Песков заявил, что участие ОДКБ в спецоперации на Украине не обсуждалось Политика, 14:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:04
Еда и макияж: как заставить водителей не отвлекаться от дороги Партнерский проект, 14:02
Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта Политика, 14:02
Риелторы назвали районы Москвы с наибольшим ростом цен на жилье Недвижимость, 13:51
Как построить бизнес-модель: читаем бестселлер Остервальдера и Пинье Pro, 13:44
Брокеры начали проводить сделки с акциями Гонконга в тестовом режиме Инвестиции, 13:40
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 13:39
МИД выразил протест временной поверенной в делах Литвы из-за Калининграда Политика, 13:37
«Авангард» подписал не заигравшего в НХЛ воспитанника Спорт, 13:31

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Власти Казахстана опровергли блокировку вагонов с углем из России

Фото: Василий Шитов / ТАСС
Фото: Василий Шитов / ТАСС

Сообщения о том, что Казахстан заблокировал на своей территории 1,7 тыс. железнодорожных вагонов с российским углем, являются ложными, заявили в пресс-службе комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

«В медиапространстве СНГ активно распространяется фейковая информация о том, что Казахстан якобы заблокировал на своей территории 1,7 тыс. железнодорожных вагонов с российским углем. В этой связи комитет транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан официально заявляет: данные сообщения являются фейковым вбросом», — говорится в сообщении.

В комитете транспорта добавили, что на территории Казахстана нет вагонов с российским углем, вагонов также нет на путях РЖД в направлении Казахстана или из него.

Данные сообщения направлены на «дискредитацию добрососедских партнерских отношений между двумя странами», считают в ведомстве.

Руководитель управления железнодорожной инфраструктуры и грузовых перевозок комитета транспорта Сатжан Озбеков заявил об отсутствии задержек по экспорту и импорту. «У нас с РЖД все в штатном режиме», — сказал он.

«Коммерсантъ» узнал о просьбе угольщиков перенаправить грузы на Казахстан
Бизнес
Фото: Frank Rumpenhorst / DPA / ТАСС

ЕС запретил импорт и транзит угля из России в апреле.

Читайте на РБК Pro
Pro
Банки в России срочно меняют ПО из-за санкций. Что ждет рынок финансов
Прогнозы
Pro
Как дефицит гелия угрожает SpaceX, Intel и Netflix
Статьи
Pro
Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images «Вирус сомнения» и немного эмпатии: секреты сторителлинга от Стива Джобса
Статьи
Pro
Фото: Meric Dagli / Unsplash Параллельный импорт: какие товары можно ввозить из Турции в обход санкций
Статьи
Pro
Фото: Jordan Whitt / Unsplash Много сплю, но все равно чувствую себя разбитым. Что не так
Статьи
Pro
Как программист стал самым юным миллиардером на ручной работе с ИИ
Статьи
Pro
И живи спокойно: шесть стран для смены налогового резидентства
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Очаровал всех, создал секту и заработал $1 млрд: история создателя WeWork
Статьи

В начале июня казахстанская нефтегазовая компания «CNPC-Актобемунайгаз» решила изменить название марки нефти, поставляемой на экспорт через российские морские порты, на Казахстанскую экспортную смесь сырой нефти (KEBCO). В компании заявили, что приняли такое решение в связи с «геополитическими изменениями» и для избежания «негативного влияния изменений на экспорт казахстанской нефти».

Собеседник Reuters в трейдере, занимающемся транзитом казахстанской нефти через российские порты, заявил, что иначе у казахстанских компаний могут быть проблемы с открытием аккредитивов. Источник агентства указал, что такое решение стало «необходимой мерой, чтобы нефть не попала под санкции, а в ее названии четко указана страна происхождения в документах».

Теги
Казахстан задержка поездов уголь

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
FT сообщила о планах ЕС потреблять больше угля взамен газа из России
Бизнес
Крупнейший импортер российского угля в Индии отказался от новых закупок
Бизнес
Власти Украины запретили вывозить добытые в стране уголь, мазут и газ
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter